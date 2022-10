Roma, auto finisce sul marciapiede sulla Colombo: investito e ucciso 19enne, la dinamica dell'incidente

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tragico incidente mortale nella notte a Roma, lungo la via Cristoforo Colombo. Poco dopo la mezzanotte un’auto, guidata da una 24enne, ha invaso il marciapiede investendo due giovani che stavano passeggiando lungo la via e per uno di loro, un 19enne, non c’è stato scampo.

Auto sul marciapiede, morto un 19enne

L’incidente mortale sulla via Cristoforo Colombo, a Roma, è avvenuto poco dopo la mezzanotte di giovedì 20 ottobre 2022. Secondo quanto ricostruito fin qui dalle forze dell’ordine, intervenute dopo la segnalazione del sinistro, verso mezzanotte e mezza una Suzuki Swift guidata da una 24enne ha invaso il marciapiede che costeggia la via centrando in pieno due giovani.

Uno di loro è uscito illeso dallo scontro, mentre l’amico è deceduto. Si tratta di un giovane che il prossimo mese avrebbe compiuto 19 anni. La vittima, riporta Il Messaggero, è Francesco Valdiserri, giovane studente al primo anno di università e figlio di una coppia di giornalisti del Corriere della Sera.

Il giovane, ricostruisce sempre il quotidiano, si trovava sul marciapiede laterale in direzione Gra all’altezza di via Giustiniano Imperatore.

Il dolore della madre e il messaggio di Giorgia Meloni

Sui social Paola Di Caro, giornalista del Corriere della Sera e madre del giovane Francesco morto nella notte, ha scritto tutto il suo dolore: “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”.

A rispondere alla donna anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”.

Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 20, 2022

Anche il leader della Lega Matteo Salvini ha scritto un messaggio di cordoglio: “Da papà, un abbraccio immenso e una preghiera”.

Da papà, un abbraccio immenso e una preghiera. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 20, 2022

La dinamica dell’incidente mortale

Secondo i primi rilievi sembrerebbe che l’auto abbia perso improvvisamente il controllo finendo sul marciapiede, sradicando prima un palo della segnaletica per poi travolgere il ragazzo prima di schiantarsi contro il muro di cemento di un parcheggi. Tra le cause potrebbe esserci anche l’alta velocità, ma soltanto i rilievi approfonditi delle forze dell’ordine potranno dare un quadro più completo su quanto accaduto.

Sull’asfalto, fa sapere Il Messaggero, non ci sono segni di frenata.

Fermata la conducente dell’auto

Intanto la conducente della Suzuki Swift che ha provocato l’incidente e la morte del giovane Francesco Valdiserri è stata fermata e sottoposta all’alcol test. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, che stanno indagando sul sinistro mortale, c’è anche quella della guida in stato di ebbrezza.