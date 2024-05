Picchia la ex che voleva denunciarlo e si suicida a Mestre vicino Venezia: 57enne trovato morto impiccato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Mestre, alle porte di Venezia, un uomo ha picchiato l’ex fidanzata che intendeva denunciarlo. Poi, dopo alcune ore dall’aggressione, si è impiccato nella sua casa di Noale. Così è morto un 57enne.

Uomo picchia la ex e si suicida

La donna, una 45enne originaria di Chioggia, è stata dimessa dall’ospedale dell’Angelo di Mestre con una prognosi di 25 giorni.

Lei e l’uomo, del quale sono state rese note le iniziali D.V., erano colleghi: si erano conosciuti durante i turni da operatori ecologici presso il gruppo Veritas di Mestre.

Fonte foto: Tuttocittà.it

I cerchi rossi indicano le zone degli eventi. Noale (dove l’uomo si è impiccato) è un comune di oltre 16.000 abitanti a nord-ovest di Venezia. Mestre (dove è avvenuta l’aggressione) è una frazione del comune di Venezia e conta poco meno di 90.000 abitanti.

La convivenza a Mestre

La coppia aveva convissuto a Mestre in via Calucci. Dopo la separazione lei era rimasta a vivere in casa e lui era tornato a Noale.

L’aggressione, il primo episodio di violenza dall’incontro fra i due, è avvenuta fra sabato 4 e domenica 5 maggio proprio nell’abitazione di Mestre: il fatto è emerso quando la donna ha raggiunto il pronto soccorso con evidenti segni di percosse in volto.

Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe prima tentato di strangolare la 45enne e poi avrebbe infierito su di lei con diversi colpi.

La donna è stata medicata e trattenuta in osservazione, prima di essere dimessa con procedura protetta.

Il ritrovamento del corpo

La donna si è poi rivolta al commissariato di Marghera. Nella serata di domenica 5 maggio, i carabinieri hanno cercato di rintracciare il 57enne. Raggiunta la sua casa di Noale, hanno trovato il suo corpo senza vita.

Altri casi recenti di violenza sulle donne

Quello avvenuto in Veneto è solo l’ultimo caso di violenza sulle donne riportato dalla cronaca recente. A Varese un 40enne ha ucciso a coltellate l’ex suocero di 71 anni che era intervenuto in difesa della figlia, già raggiunta da alcuni fendenti al viso.

I due durante la relazione avevano avuto un bambino. Lei poi lo aveva già denunciato più volte per le sue minacce e il comportamento violento.

A Ferrara a inizio maggio due uomini sono stati raggiunti da provvedimenti interdittivi. In un caso un uomo aveva aggredito e minacciato l’ex compagna. Per lui è stato disposto il braccialetto elettronico.

Nell’altro caso una professionista era stata perseguitata da un cliente che la accusava di avere violato il segreto professionale. Per lo stalker è stato disposto il divieto di dimora.