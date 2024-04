Donna presa a martellate dal marito a Cesena, figlio la trova in un lago di sangue: è grave, caccia all'uomo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna è stata presa a morsi e a martellate dal marito ed ora si trova ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena. Un’aggressione brutale, probabilmente scatenata dalla gelosia.

Cesena, donna colpita con delle martellate dal marito

La donna è in gravi condizioni. Secondo quanto appreso, il marito si è scagliato sulla moglie quando questa ha fatto rientro a casa nella giornata di giovedì 25 aprile.

Trattasi dell’ennesimo caso tragico di violenza contro una consorte. A scatenare la rabbia dell’uomo sarebbe stato un raptus di gelosia.

La vittima è stata pestata a sangue e le è stata staccata a morsi parte di un orecchio. Cesena Today riferisce anche di calci e pugni inferti alla donna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cesenatico

Il marito, dopo l’aggressione, si è dato alla fuga. Tuttora risulta irreperibile. I militari lo stanno cercando.

L’allarme lanciato dal figlio

A prestare il primo soccorso alla donna è stato uno dei figli della coppia che ha trovato la madre svenuta per terra in un lago di sangue.

Gli investigatori, diretti dal pm Andrea Marchini, stanno ora cercando l’aggressore.

Inoltre si sta lavorando per mettere in protezione la donna la quale, una volta dimessa dall’ospedale Bufalini, sarà posta in un luogo protetto.