Sfregia la ex compagna e uccide a coltellate il padre di lei a Varese: arrestato uomo di 40 anni

Brutale aggressione in strada a Varese. Un uomo di 40 anni ha sfregiato l’ex compagna e poi accoltellato il padre di lei intervenuto per difenderla. L’uomo è morto poco a causa delle gravi ferite riportate. L’aggressore è stato bloccato dalla polizia e arrestato.

Aggressione in strada a Varese

L’aggressione e l’omicidio sono avvenuti nelle tarda mattinata di oggi, lunedì 6 maggio, a Varese, in via Ciro Menotti.

Secondo quanto riporta Repubblica l’allarme è scattato poco dopo le 12, quando un uomo di 40 anni, Marco Manfrinati, ha raggiunto in strada l’ex compagna 37enne, Lavinia Limido, e ha cercato di colpirla con un coltello, raggiungendola con alcuni fendenti al collo e al volto.

L'aggressione in strada in via Ciro Menotti a Varese

Attirato dalle urla, il padre 71enne della donna, Fabio Limido, è intervenuto per difenderla ed è stato a sua volta accoltellato dall’aggressore al torace.

Arrestato 40enne

Sul posto, che si trova a poca distanza dalla questura, sono intervenute le volanti della polizia, due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso.

L’uomo è stato subito disarmato dagli agenti e arrestato, mentre il personale del 118 ha prestato i primi soccorsi a padre e figlia.

Ferisce l’ex e uccide a coltellate il padre di lei

Entrambi in gravi condizioni, sono stati trasportati all’ospedale Circolo di Varese in codice rosso. Il 71enne, geologo, è andato in arresto cardiocircolatorio ed è deceduto a seguito delle ferite riportate. La donna è ricoverata in prognosi riservata.

L’aggressione è avvenuta nei pressi dello studio del 71enne, sotto lo sguardo terrorizzato della madre e della moglie delle due vittime: anche lei è stata soccorsa dopo essersi sentita male e portata al pronto soccorso, non è grave.

Le indagini

Le indagini sull’aggressione sono affidate agli agenti della Squadra mobile, coordinati dalla procura di Varese, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Secondo quanto riporta VareseNews, l’aggressione sarebbe maturata nell’ambito di una separazione complicata tra l’aggressore e l’ex compagna.

Da quanto emerso sembra che già in passato le forze dell’ordine siano dovute intervenire per episodi di violenza da parte del 40enne. L’uomo era già stato denunciato dalla donna tanto che a suo carico era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento.