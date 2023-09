Paura in piena notte a Modena: 19enne armato di asta metallo tenta furto, arrestato dalla polizia in flagranza

Un 19enne è stato arrestato dalla Polizia di Modena in flagranza di reato: stava tentando un furto in un supermercato della città emiliana.

La dinamica

L’episodio risale alle ore 04:20 della notte tra venerdì 22 settembre e sabato 23 settembre.

Nell’ambito dei servizi di monitoraggio dell’area compresa tra il parco Novi Sad, stazione delle autocorriere e piazza Cittadella, riferisce l’agenzia Ansa, la volante in servizio di controllo del territorio nel transitare in viale della Cittadella ha sorpreso in flagranza di reato un cittadino straniero che utilizzando un’asta in metallo, stava danneggiando la vetrata di ingresso del supermercato per accedere all’interno.

Il pronto intervento degli agenti ha consentito di bloccare ed arrestare il giovane prima che lo stesso riuscisse a compiere il furto.

Arrestato 19enne

Il 19enne, privo di documenti, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura, in attesa del processo che si è svolto sabato mattina con rito direttissimo.

La sua posizione sul territorio nazionale è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

Fonte foto: Tuttocittà.it Viale della Cittadella a Modena, luogo dov’è stato arrestato il 19enne

Denunciati per rapina aggravata tre minorenni

La Squadra Mobile di Modena ha denunciato, il 22 settembre scorso, in stato di libertà tre minorenni per il reato di rapina aggravata ai danni di tre ragazzi italiani anch’essi minori.

Nello specifico, riporta l’agenzia Adnkronos, la sera del 5 settembre, verso le ore 23, le tre vittime, percorrendo la pista ciclabile di via Divisione Acqui in bicicletta, venivano bloccate da tre ragazzi di origine nordafricana che, minacciandoli, strattonandoli e spingendoli al suolo, si appropriavano dei loro telefoni.

I tre avrebbero imposto alle vittime di fornire loro anche il codice di sblocco. Subito dopo l’accaduto, le tre giovani vittime hanno presentato denuncia in Questura. Gli agenti hanno iniziato le ricerche dei tre nordafricani e, contestualmente, prendevano avvio le indagini della Squadra Mobile.

Le forze dell’ordine sono così riuscite a risalire all’identità di uno degli autori della rapina e, attraverso la geolocalizzazione del cellulare di una delle vittime, gli agenti ne accertavano la disponibilità ancora in capo ad uno dei presunti rapinatori.

Al termine delle attività i tre minori sono stati denunciati alla Procura per i Minorenni di Bologna per il reato di rapina aggravata.