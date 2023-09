Il video denuncia del cameriere su TikTok in un ristorante a Modena: "Non puoi darmi 20 euro per 6 ore a nero"

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

È diventato immediatamente virale sui social media e nelle trasmissioni televisive il video denuncia di un cameriere che a Modena ha registrato un’improbabile trattativa con il responsabile del ristorante dove veniva sfruttato, con paga misera in nero. Il giovane, dopo aver lavorato per sei ore in un ristorante, si è visto consegnare appena 20 euro: ciò ha innescato un caso che ora sta facendo discutere l’opinione pubblica, mentre rimette in luce un problema che affligge il settore della ristorazione.

La lite per il pagamento

L’episodio è stato registrato e condiviso da @Chinwiii.730, l’account TikTok del giovane cameriere, che ha espresso il suo disagio e il suo sconcerto riguardo al pagamento ricevuto.

“Per sei ore mi dai venti euro? Venti euro non me li dai per sei ore. È mezzanotte, mi sono spaccato la schiena e sono stanchissimo”, ha dichiarato con rabbia. La richiesta di giustizia ha portato a una lite, con il cameriere che ha minacciato di far intervenire le forze dell’ordine.

Alla fine della discussione, il giovane cameriere ha ottenuto ciò che riteneva giusto, lasciando il ristorante con 50 euro in tasca. Tuttavia, il video ha sollevato importanti questioni sul trattamento dei lavoratori nel settore della ristorazione.

I precedenti

@Chinwiii.730 aveva inizialmente lasciato il suo numero di telefono al ristoratore, che stava cercando camerieri, attraverso un amico che aveva già lavorato nel posto. Dopo qualche giorno, è stato richiamato e ha iniziato il suo turno.

Tuttavia, l’accordo iniziale era stato molto vago e poco chiaro. Il giovane sapeva che il suo amico aveva ricevuto 50 euro per 4 ore di lavoro presso lo stesso locale, quindi si aspettava un trattamento simile. Ma non c’erano chiare specifiche sugli orari e sulla retribuzione prima dell’inizio del suo turno.

La denuncia

La pubblicazione del video sui social media ha trasformato il caso in un fenomeno virale, suscitando polemiche e dibattiti.

@Chinwiii.730, di origini marocchine ma residente in Italia da molti anni, ha utilizzato i suoi canali per attaccare gli imprenditori e denunciare lo sfruttamento, un problema che ha incontrato anche in altre situazioni lavorative negli ultimi anni.

“Vergognatevi! Imprenditori italiani, fate schifo. E dicono che i giovani qui in Italia non vogliono lavorare, ma come si fa a dire una cosa del genere? Trovateci una soluzione: chi lavora deve essere tutelato” ha dichiarato il cameriere.