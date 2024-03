Ordinano 8 pizze a domicilio ma ne vengono consegnate 36: colpa dell'elenco puntato, la vicenda diventa virale

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Maledetto elenco puntato dell’iPhone che ha innescato un fraintendimento tra un gruppo di amici e una pizzeria.

I clienti volevano ordinare 8 pizze a domicilio, ma al momento della consegna se ne sono viste recapitare ben 36. La vicenda è poi stata raccontata dal medesimo gruppo di amici su TikTok, divenendo virale.

Ordinano 8 pizze ma ne arrivano 36: il fraintendimento per via dell’elenco puntato

“Quando la tua amica ordina 8 pizze attraverso un elenco puntato e arrivano 36 pizze”, ha scritto su TikTok un utente.

Cosa è successo di preciso? Come è possibile che da 8 pizze si è arrivati ad averne 36? Tutta colpa dell’elenco puntato delle note dell’iPhone.

In pratica i numeri dell’elenco puntato del cellulare sono stati scambiati per i numeri di pizze da fare. Si fa presto a fare il conto tenendo conto del fraintendimento: la somma fa esattamente 36, cioè le pizze consegnate.

Se l’elenco fosse stato di 15 voci, sarebbero arrivate 120 pizze

In particolare al primo posto dell’elenco puntato c’era una Margherita, al secondo una Patapizza, al terzo una salame e grana etc etc.

Quando il cibo è stato portato ai clienti, questi si sono ritrovati una Margherita, due Patapizza, tre salame e grana e così via. L’elenco puntato terminava all’otto, dove era segnata la voce Schiaccino. E quanti Schiaccini sono stati consegnati? Otto naturalmente.

Fortunatamente l’elenco, tutto sommato, non è stato lunghissimo. Ad esempio se fosse stato di 10 pizze, ne sarebbero state consegnate ben 55. Se fosse stato di 15, addirittura la consegna sarebbe arrivata a quota 120 pizze.

Il video virale su TikTok

Su TikTok tantissimi utenti hanno commentato in modo divertito l’episodio. Anche i protagonisti del ‘pazzo’ ordine hanno preso la vicenda con filosofia tanto che non hanno perso tempo, divulgandola prontamente con toni simpatici sui social.