La Camera Usa approva la legge contro TikTok, l’app bandita in 6 mesi se non taglierà i rapporti con la Cina

La Camera dei Rappresentati degli Usa ha approvato a larga maggioranza il disegno di legge che vieta l’utilizzo di TikTok nel paese. La misura, che attende l’approvazione del Senato, concede all’app sei mesi di tempo per tagliare i rapporti con la società madre ByteDance e con la Cina in generale. Altrimenti, sarà messa al bando in tutto il Paese.

Gli Usa mettono TikTok al bando

La Camera dei Rappresentanti del Congresso americano ha votato (con 352 sì e 65 no) per approvare la legge che apre la strada al divieto di utilizzare TikTok negli Usa.

La legge passerà adesso al Senato, che dovrà decidere se renderla effettiva o meno.

La misura ha nel mirino i rapporti della piattaforma con la Cina, TikTok è infatti di proprietà dell’orientale ByteDance.

La Camera chiede alla società cinese di vendere l’app entro 180 giorni, altrimenti sarà bandita dagli app store di Google e Apple in tutti gli Stati Uniti.

Se venisse approvata, la legge potrebbe portare al bando di altre piattaforme sotto il controllo di un paese considerato avversario degli Usa.

Fuori dalla Camera, sono stati numerosi i cittadini radunatosi per manifestare contro la decisione dei Rappresentanti del Congresso.

La reazione dei dirigenti TikTok

TikTok nega da sempre qualsiasi contatto con il governo cinese.

In questi giorni, Shou Zi Chew, amministratore delegato di TikTok, è volato a Washington cercando di raccogliere sostegno e riuscire così a bloccare l’approvazione del disegno di legge.

Nel frattempo, il vicepresidente per le politiche pubbliche dell’app, Michael Beckerman, in una lettera ai cos-sponsor del disegno di legge ha comunicato che “quest’ultima legislazione, approvata a una velocità senza precedenti senza nemmeno il beneficio di un’udienza pubblica, pone serie preoccupazioni costituzionali”.

I co-sponsor alla Camera Mike Gallagher e Raja Krishnamoorthi hanno risposto sostenendo che la misura non rappresenta un divieto a TikTok, ma il tentativo di un taglio ai suoi legami con la Cina.

Anche Joe Biden su TikTok

Tra i 170 milioni di statunitensi che utilizzano TikTok, c’è anche il Presidente Joe Biden.

Tuttavia, Biden ha fatto sapere che firmerà il provvedimento trasformandolo in legge se questo dovesse arrivare sulla sua scrivania.

Ufficialmente, la misura prende il nome di Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act.

Di tutt’altra opinione è il rivale Donald Trump, che si è dichiarato contrario a un possibile divieto all’app.

Secondo l’ex presidente, il bando a TikTok non farebbe che aumentare il potere di Meta, la società che controlla Instagram, Facebook e Whatsapp, da lui considerata come il vero “nemico del popolo”.