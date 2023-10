Facebook e Instagram a pagamento, Meta studia abbonamenti da 13 euro per chi non vuole la pubblicità

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Facebook e Instagram a pagamento. Uno scenario che presto potrebbe diventare realtà nell’Unione europea, e quindi anche in Italia. Almeno secondo l’indiscrezione riportata dal Wall Street Journal, che ha già parlato di un possibile prezzo per l’abbonamento: 13 euro per chi vuole usare uno dei due social sul cellulare senza avere pubblicità.

L’ipotesi degli abbonamenti mensili per i social

Come detto, per il momento si tratta di un’ipotesi intercettata dal prestigioso quotidiano finanziario.

Ma in realtà il mantra “Facebook è gratis e lo sarà per sempre” è stato in qualche modo infranto dalle tariffe per i profili verificati. Rotto il tabù, non è escluso che Meta (proprietaria di Facebook e Instagram) possa fare un passo verso gli abbonamenti.

Fonte foto: ANSA

Abbonamenti per chi non vuole la pubblicità

Si tratterebbe, per dirla tutta, di una mossa che va nella direzione indicata dall’Unione europea nei recenti rilievi mossi a Meta sulla questione privacy. La proposta, secondo il Wall Street Journal, sarebbe stata illustrata dagli emissari di Meta ai regolatori della privacy Ue nel corso di un incontro che si è tenuto in Irlanda.

Gli utenti europei, quindi, avrebbero a disposizione un’opzione relativa alla fruizione dei social di proprietà di Meta senza la pubblicità, che oggi è presente sulle timeline e dalla quale Meta ottiene profitti.

“Crediamo nel valore dei servizi gratuiti supportati da annunci personalizzati. Tuttavia, continuiamo a valutare opzioni che garantiscano la conformità ai requisiti regolatori in continua evoluzione”, avrebbe affermato uno dei funzionari di Meta.

Quanto potrebbero costare: si parte da 10 euro

Ma quanto costerebbero, in Europa, gli ipotetici abbonamenti ai social network di proprietà del colosso fondato da Mark Zuckerberg? Il costo sarebbe di 13 euro per ogni utente che vuole usare Facebook o Instagram sul cellulare senza pubblicità.

Per l’utilizzo dal computer, invece, l’abbonamento costerebbe 10 euro, con l’aggiunta di 6 euro per ogni account aggiuntivo collegato. La mossa di Meta potrebbe arrivare dopo le parole di qualche settimana fa di Elon Musk, che è stato tra i primi a chiedere il pagamento mensile per il “blue badge” su X-Twitter.

“Ci stiamo muovendo verso un piccolo pagamento mensile per l’utilizzo del sistema”, aveva detto il fondatore di Tesla, proprietario anche dell’ex Twitter, poi ribattezzato X.