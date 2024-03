TikToker italiano si opera per cambiare il colore degli occhi: prezzo da capogiro, come funziona l'intervento

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

“Era il sogno della mia vita”. Sono queste le parole di Lucky John (luckyy_john sui social), il TikToker italiano che ha deciso di sottoporsi a un intervento per modificare il colore dei propri occhi, passando dal marrone all’azzurro. Questo tipo di intervento, sviluppato a scopo terapeutico, è diventato negli anni anche una richiesta estetica dei pazienti.

Il TikToker che ha cambiato colore degli occhi

Si chiama Lucky John, ma il suo nickname sui social si scrive luckyy_john. È un TikToker, e recentemente è finito sotto i riflettori per la sua scelta di sottoporsi a un particolare tipo di intervento di chirurgia.

Si chiama “cheratopigmentazione”, ed è un intervento di chirurgia reversibile con il quale è possibile modificare il colore dei propri occhi. Esattamente quanto fatto dal giovane TikToker, che sul proprio profilo ha così comunicato la sua decisione: “Cambio gli occhi da colore marrone a calore azzurro ghiaccio”.

Uno dei video pubblicati sul proprio profilo Ig dal TikToker Lucky John, nel quale spiega i costi dell’operazione per modificare il colore degli occhi

Il ragazzo romano, che ha raccontato tutto il suo percorso sui social, ha ammesso di aver realizzato “uno dei desideri più grandi della sua vita”. Il giovane ha così spiegato anche i dettagli e i costi dell’operazione alla quale si è sottoposto.

In cosa consiste l’intervento per cambiare colore agli occhi

Come prima cosa, Lucky John ha spiegato che l’operazione è indolore, dato che viene effettuata con anestesia oculare: “Ovviamente ero sveglio perché dovevo seguire ciò che mi diceva il dottore, guarda su, guarda giù eccetera”.

Dopo che i medici si sono accertati della sua idoneità all’operazione, il ragazzo ha potuto sottoporsi all’intervento che, in assenza di complicazioni, dura circa 15 minuti per occhio.

La tecnica utilizzata consiste nell’inserire il pigmento desiderato nella cornea attraverso il laser. Lucky John ha così motivato la sua decisione: “Non mi piacevano i miei occhi naturali, non mi rispecchiavano. Lo so, dobbiamo accettarci, ma io non ci riuscivo. Dopo 10 anni che ci pensavo, con l’aiuto della mia famiglia finalmente un mio sogno è andato”.

I costi dell’operazione

La cheratopigmentazione è stata sviluppata negli anni 2000 a scopo terapeutico, e solo a partire dagli anni ’10 il suo uso è stato esteso anche in ambito estetico. Nonostante ciò, i costi dell’intervento sono ancora abbastanza alti.

Si parla di cifre poco al di sotto dei 10 mila euro, precisamente dagli 8.990 ai 9.760 euro, in base all’intensità del pigmento scelto dal paziente. E non si sta in ogni caso parlando di un intervento da prendere alla leggera, come chiarito dalla stessa clinica nella quale si è operato il TikToker.

“Come ogni intervento chirurgico, il rischio zero non esiste”. Ovviamente il rischio principale dell’operazione è quello di sviluppare un’infezione, nonostante questa reazione sia rara grazie all’uso dei colliri antibiotici. Insomma, un’operazione che comporta “rischi paragonabili a quelli della chirurgia laser della miopia”. Niente di trascendentale quindi, ma neanche da prendere troppo alla leggera.