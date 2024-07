Onda anomala a Mykonos causata da un traghetto, travolti bagnanti in spiaggia: arrestato il capitano, il video

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lettini e ombrelloni spazzati via e bagnanti travolti. È quanto avvenuto ad Agios Stefanos a Mykonos, in Grecia, dove un traghetto passato troppo vicino alla riva ha creato una onda anomala che si è abbattuta sulla spiaggia. Il video pubblicato sui social è diventato virale.

Il video dell’onda anomala a Mykonos

Come si vede nel video postato sui social, l’onda ha travolto i bagnanti e spazzato via lettini, ombrelloni ed effetti personali dei presenti in spiaggia.

Due le persone rimaste ferite, secondo quanto riporta il giornale greco Vradini.

Fonte foto: iStock La spiaggia di Agios Stefanos, a Myknos

Arrestato il capitano del traghetto

Il capitano della nave Fast Ferries Andros è stato poi arrestato dalla polizia all’arrivo al porto di Rafina, vicino Atene, per aver violato le norme della navigazione.

Secondo un utente che ha realizzato e condiviso il video su Facebook, ossia Takis Papadakos, il capitano “è passato più vicino e veloce che mai, per non perdere 5 minuti del suo itinerario”.

Spiaggia chiusa per le indagini

La spiaggia, dopo l’incidente, è stata chiusa per le verifiche del caso.