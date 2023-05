Operaio morto sul lavoro in una cava di Piombino Dese vicino Padova: ha sbattuto la testa cadendo nel vuoto

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragedia sul lavoro a Padova. Un operaio è morto dopo essere caduto da un’altezza di circa due metri all’interno del cantiere dove lavorava. Il trauma cranico che è conseguito all’infortunio non gli ha lasciato scampo. Sulle cause indagano i carabinieri.

La dinamica dell’incidente

Il 31 maggio, alcuni minuti prima delle 15 in una cava che si trova in via Piave a Torreselle di Piombino Dese, in provincia di Padova, un operaio è morto a causa di un incidente sul lavoro.

Secondo quanto riportato dal sito di informazione locale ‘Padova Today’, la causa di morte dell’uomo sarebbe un forte trauma cranico che non gli avrebbe lasciato scampo.

Piombino Dese, dove è avvenuto l'incidente

L’operaio sarebbe caduto da una posizione sopraelevata, volando per circa due metri e sbattendo la testa. L’immediato arrivo dei soccorsi non è bastato per salvargli la vita.

Gli incidenti sul lavoro in Italia

Dopo una radicale diminuzione dei numeri di incidenti e morti sul lavoro dovuta ai lockdown pandemici, nel 2022 i numeri delle morti bianche sono ripresi a salire, tornando in linea con i dati degli anni precedenti.

Nel corso dell’anno passato sono morte 1090 persone a causa del proprio lavoro. Di queste, 790 sono effettivamente decedute mentre si trovavano sul luogo di lavoro, mentre le restanti 300 sono rimaste vittime del percorso dalla propria abitazione.

Dati che fanno registrare un aumento di circa un quarto rispetto al 2021. Un +25% giustificato principalmente dal ritorno massiccio al lavoro dopo i due anni di pandemia, che avevano sdoganato lo smartworking.

Quasi del tutto scomparse le morti da covid-19, che invece nel 2021 avevano rappresentato una parte considerevole delle vittime del lavoro, quasi 300.

I soccorsi in elicottero

I colleghi dell’operaio caduto nel vuoto a Padova hanno immediatamente contattato il 118 che, vista la gravità della situazione, ha fatto alzare in volo l’elisoccorso dalla vicina città di Treviso.

Nonostante la celerità dell’arrivo dei sanitari, i medici non hanno potuto fare altro che costatare la morte dell’operaio già sul luogo dell’incidente.

Rimangono ignote le cause, ma tra le prime ipotesi si sono sia la disattenzione della vittima che un improvviso malore. Per chiarire l’accaduto è stata avviata un’indagine da parte del nucleo locale dei carabinieri.