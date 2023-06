Operaio morto a Rosarno dopo la caduta da un ponteggio durante il turno di lavoro: indagini in corso

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

È caduto da un ponteggio ed è morto. La tragica notizia arriva da Rosarno, in contrada Laghi, dove un operaio stava lavorando sulla facciata di un edificio. L’episodio si è verificato verso le ore 12 di venerdì 30 giugno e gli inquirenti sono sul posto per gli opportuni rilievi.

Cade da un ponteggio a Rosarno, morto operaio

Come riporta la stampa locale, la tragedia si è consumata verso le ore 12 di venerdì 30 giugno a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.

Per la precisione, l’episodio si è verificato lungo la strada Nazionale 18 in prossimità dell’ingresso sud della città per chi proviene da Gioia Tauro.

Un operaio stava pitturando la facciata di uno stabile su un ponteggio in contrada Laghi, quando è caduto dalla struttura rovinando al suolo.

Nello stesso stabile sono presenti altri negozi e una farmacia. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per gli opportuni rilievi.

Le indagini

Per il momento le generalità dell’operaio non sono state rese note.

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da ‘La gazzetta del sud’ si tratterebbe di un ragazzo romeno di appena 34 anni.

L’operaio stava effettuando lavori di ristrutturazione sulla facciata di una palazzina di tre piani e si trovava su un soppalco ad appena 2 metri da terra.

Questo dettaglio – aggiunge ‘Gazzetta del sud’ – ha sollevato alcuni dubbi sulle circostanze che hanno cagionato la morte del 34enne.

Gli inquirenti cercheranno di capire, infatti, se la morte sia stata causata dall’impatto o da un malore.

Sulla testata locale ‘Il Reggino’ scrivono che l’impalcatura sarebbe stata messa in sicurezza solo per metà.

Per questo motivo sul posto sono impegnati i carabinieri della stazione di Rosarno insieme agli agenti della polizia locale.

Un’altra tragedia in Calabria

Il mese di giugno è stato particolarmente funesto in termini di morti bianche.

All’inizio della seconda settimana, infatti, a Vibo Valentia si è consumata un’altra tragedia: un operaio di 54 anni è morto dopo una caduta da tre metri di altezza mentre lavorava presso le officine meccaniche Tassone.

La vittima era da poco rientrata in Calabria dopo aver lavorato per anni fuori regione.