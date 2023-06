Operaio 54enne morto dopo una caduta a Vibo Valentia: era tornato da poco a lavorare in Calabria

Nel Vibonese si è consumato un altro tragico incidente sul lavoro. A perdere la vita è stato un operaio in servizio nelle officine meccaniche Tassone, che sorgono presso lo svincolo autostradale Soriano-Gerocarne.

I soccorsi

La vittima, V.F., 54 anni, è deceduta dopo una caduta di oltre tre metri d’altezza. Come riferito dalle testate locali, solo da qualche tempo l’uomo era rientrato in Calabria, dopo aver lavorato per tanti anni fuori regione. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 ed e’ stato attivato anche l’elisoccorso. Purtroppo, però, il 54enne non ce l’ha fatta.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto per accertare eventuali responsabilità.

Fonte foto: ANSA

Operaio morto in Piemonte

Nelle scorse ore si è verificato un altro dramma sul lavoro. Un operaio è morto a Busca, in provincia di Cuneo, in Piemonte. L’uomo è stato schiacciato da un sacco di zucchero dal peso di oltre una tonnellata.

L’incidente è avvenuto nella Granda Zuccheri di Busca nella mattinata di giovedì 8 giugno.