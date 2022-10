Operaio di 40 anni muore sul lavoro nel Comasco: travolto da terra e sassi nel cantiere

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 40 anni ha perso la vita nel pomeriggio di martedì 4 ottobre a Colverde, in provincia di Como, mentre era impegnato alla posa di tubature in un cantiere. L’allarme è stato immediato ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Operaio morto a Colverde: cosa è successo

Al momento del tragico incidente il 40enne si trovava all’interno dello scavo stradale.

A un certo punto una parete di terreno è ceduta ed è stato travolto da terra e sassi davanti agli altri operai al lavoro sul cantiere. L’uomo sarebbe rimasto sepolto sotto i detriti a circa tre metri di profondità.

La vittima è morta mentre era impegnata in un cantiere a Colverde, nel Comasco

Inutili i soccorsi

I colleghi dell’operaio hanno lanciato subito l’allarme. I soccorsi sono stati attivati nel giro di pochi istanti: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Como, il personale sanitario del 118 con un’ambulanza, e un’automedica di Areu.

L’uomo è stato recuperato dalla macerie, ma era già senza vita: i tentativi di salvataggio dei soccorritori si sono rivelatati vani e non si è potuto fare altro che constatare il decesso.

L’area dell’incidente dopo il cedimento della strada è stata messa in sicurezza.

Indagini in corso

Sulla vicenda la Procura ha aperto un’inchiesta. I carabinieri della compagnia di Como, con il supporto dei tecnici dell’Ats, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

Adesso saranno le verifiche di rito ad accertare la possibile esistenza di eventuali responsabilità.

I recenti incidenti sul lavoro

Nel corso dell’ultimo mese in Italia si erano già registrati diversi altri incidenti mortali sul lavoro.

Circa una settimana fa un operaio è morto in uno stabilimento del Torinese dopo essere stato schiacciato da una pressa.

Due settimane fa in un cantiere edile a Moltrasio, in provincia di Como, sono morti due operai, uccisi dalle esalazioni di monossido mentre dormivano in una baracca nell’area dei lavori.

Qualche giorno prima un’altra vittima si era registrata a Taranto in seguito al crollo di un solaio. E ancora un altro operaio era morto nelle ore precedenti a Milano dopo essere caduto dal ponteggio di un cantiere.