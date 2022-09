Taranto, crolla il solaio di una casa: morto un operaio, gravissimo un altro

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragico incidente sul lavoro nel Tarantino: il solaio di una palazzina è crollato mentre erano in corso dei lavori di ristrutturazione, travolgendo i due operai che erano al lavoro all’interno: uno è morto, l’altro è stato estratto dalle macerie e trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Crolla solaio di una palazzina in ristrutturazione

L’incidente si è verificato questa mattina, giovedì 15 settembre, attorno a mezzogiorno a Lizzano, in provincia di Taranto.

I due lavoratori erano impegnati nei lavori di ristrutturazione di un’abitazione ad un piano in via Ariosto quando all’improvviso è venuto giù il solaio, travolgendoli. Entrambi sono stati travolti da una trave in seguito al crollo del solaio.

Crollo a Lizzano: morto un operaio, grave un altro

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. I soccorritori si sono subito messi al lavoro per soccorrere le persone presenti e mettere in sicurezza la zona. I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie entrambi i lavoratori, uno dei quali ancora vivo.

L’operaio sopravvissuto ha riportato numerosi traumi ed è in gravissime condizioni: è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Taranto, dove è ora ricoverato nel reparto di rianimazione.

Per il suo collega invece non c’è stato niente da fare: il suo corpo è stato recuperato privo di vita.

Crollo a Lizzano: le indagini

Sono state avviate le indagini per chiarire le cause del crollo e la dinamica dell’incidente. Oltre ai carabinieri sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spesal della Asl, il servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, per verificare eventuali responsabilità.

Sul posto anche la sindaca di Lizzano, Antonietta D’Oria. Secondo quanto riporta Repubblica, nell’abitazione si stavano svolgendo lavori di ristrutturazione che riguardavano anche la muratura dell’edificio.