Nonni lasciano nipotina di 3 anni chiusa in auto sotto il sole a Rivoli per andare a fare la spesa: denunciati

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Hanno lasciato la nipotina chiusa in macchina nel caldo di luglio perché dovevano entrare nel supermercato “il tempo di fare la spesa” e non volevano svegliarla. Una bambina di tre anni è stata salvata dai carabinieri dopo essere stata abbandonata dai nonni in auto in un parcheggio di un centro commerciale di Rivoli, nel Torinese.

I soccorsi

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, l’allarme è stato dato da alcuni clienti che si sono accorti della bambina da sola in auto con sportelli e finestrini chiusi.

In seguito alla chiamata al 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno forzato il finestrino della Dacia Sandero dove la piccola di tre anni era rimasta rinchiusa, tirandola fuori.

Mentre le operazioni di soccorso erano ancora in corso, i nonni della bambina sono tornati all’auto con le buste della spesa.

Con i carabinieri la coppia di origine spagnola si sarebbe giustificata dicendo che “la bambina dormiva in macchina, siamo entrati al supermercato solo per comprare due cose“.

La denuncia

La bambina è stata portata in ospedale dove è stata ricoverata per accertamenti, risultando in buone condizioni. Dopo le dimissioni sarà affidata ai genitori che l’avevano lasciata ai nonni per andare in vacanza in Spagna e che, rintracciati dalle forze dell’ordine, sono di ritorno in fretta e furia.

La coppia di anziani, di 64 e 67 anni, sono portati in caserma per essere identificati e sono stati denunciati per abbandono di minore.

La bimba morta in auto a Cecchignola

La vicenda ricorda, anche se con un epilogo fortunatamente diverso, il ritrovamento del corpo senza vita di una bambina di nemmeno un anno dentro un’auto a Roma, nella zona di Cecchignola, lo scorso 7 giugno.

A lasciare la piccola chiusa in macchina in quel caso è stato il padre, un Carabiniere di 45 anni, che si sarebbe dimenticato della figlia, convinto di averla portata all’asilo.

La tragedia è stata definita come un episodio della cosiddetta ‘Forgotten baby syndrome’, ossia la ‘sindrome del bambino dimenticato‘.

Uno degli ultimi casi in Italia risaliva al 2019, quando a Catania il papà di un bimbo di due anni aveva lasciato il figlio in auto per cinque ore sotto il sole: anche in quel caso, il genitore lo stava portando all’asilo nido.