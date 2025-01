Patrizia De Rosa morta dopo l'intervento di riduzione dello stomaco al CTO di Napoli: aperta un'inchiesta

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Patrizia De Rosa, 64 anni, è morta a Napoli dopo un intervento di riduzione dello stomaco per combattere l’obesità. A scoprire che la donna era deceduta sul letto dell’ospedale è stato il marito, dopo un lungo calvario. Nonostante le cure, la 64enne è deceduta lo scorso 26 dicembre: la famiglia ora ha denunciato l’accaduto, e la procura napoletana ha avviato un’inchiesta.

Riduzione dello stomaco, donna morta a Napoli

Patrizia De Rosa era residente a Giugliano, in provincia di Napoli: aveva 64 anni e soffriva da tempo di obesità.

Per migliorare la sua salute, aveva scelto di sottoporsi a un intervento di sleeve gastrectomy, noto anche come “riduzione dello stomaco“. Un’operazione chirurgica che sperava le avrebbe cambiato la vita.



L’intervento è stato eseguito a ottobre 2024 presso l’ospedale CTO di Napoli, ma ha causato complicazioni che hanno richiesto un’ulteriore operazione presso l’ospedale Vincenzo Monaldi di Napoli.

Patrizia De Rosa, la denuncia della famiglia

La famiglia della donna di 64 anni ha deciso di intraprendere un’azione legale, portando il caso all’attenzione della procura di Napoli, che ha quindi avviato un’inchiesta per fare chiarezza sugli eventi.

Patrizia aveva affrontato un intervento di sleeve gastrectomy il 24 ottobre 2024 presso il CTO di Napoli. Tuttavia, a seguito dell’operazione, si è sviluppata una fistola che ha causato gravi complicazioni.

La donna è stata trasferita in terapia intensiva, dove ha trascorso diversi giorni. Forte del parere favovevole dei medici, la 64enne è stata dimessa, prevedendo che la fistola si sarebbe risolta autonomamente, cosa che non è accaduta.

Il secondo intervento al Monaldi e la morte

Sono seguiti giorni di sofferenze, durante i quali Patrizia si è recata più volte in ospedale, fino al trasferimento d’urgenza al Monaldi, altro ospedale di Napoli, per sottoporsi a un secondo intervento, mirato a posizionare un’endoprotesi per chiudere la fistola.

Le sue condizioni non hanno mostrato segni di miglioramento e il 6 dicembre, dopo essere stata dimessa, la situazione si è ulteriormente complicata. Al momento della rimozione della protesi, infatti, i medici hanno scoperto che la fistola era ancora aperta e non si era cicatrizzata come sperato.

La salute della donna è progressivamente peggiorata, fino al decesso, scoperto dal marito. Ora le autorità stanno conducendo indagini approfondite per accertare eventuali responsabilità e fare chiarezza su quanto accaduto.