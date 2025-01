Aldo Cazzullo e gli investimenti di George Soros in politica: "In Italia finanzia un partito"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In Italia il nome di George Soros continua a far discutere, con Aldo Cazzullo che ha replicato all’affondo di Giorgia Meloni sull’imprenditore filantropo. Cazzullo ha sottolineato che Soros finanzia +Europa, un partito “non così cruciale”, e si è detto “molto preoccupato” dal nuovo presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ed Elon Musk”, dai quali non si aspetta “nulla di buono”.

Cosa ha detto Aldo Cazzullo su George Soros

Ospite di DiMartedì, Aldo Cazzullo ha dichiarato: “Sono molto preoccupato da Trump e Musk, non mi aspetto nulla di buono da loro. Che la Meloni dica che è molto più pericoloso Soros perché finanzia i partiti… Soros finanzia +Europa, che non mi sembra un partito così cruciale”.

“Emma Bonino, non i nazisti” ha sottolineato sorridendo il conduttore Giovanni Floris.

L’attacco di Aldo Cazzullo a Elon Musk

Aldo Cazzullo ha parlato di George Soros in riferimento alle parole pronunciate da Giorgia Meloni in conferenza stampa.

Parlando di Elon Musk, la premier aveva detto: “Non è il primo caso di persone note e facoltose che esprimono le loro opinioni”, Meloni aveva poi affermato che il “problema”, semmai, è “quando queste persone usano le risorse per finanziare in mezzo mondo partiti e associazioni per condizionare le politiche, cosa che non mi risulta faccia Elon Musk al contrario di George Soros”. “Questa”, aveva aggiunto, “la considero una pericolosa ingerenza“.

Nel corso del suo intervento alla trasmissione di La7, Aldo Cazzullo ha sferrato un attacco diretto a Elon Musk: “Musk sostiene gli ‘anti-antinazisti’ in Germania e in Inghilterra sta facendo di tutto per buttare giù il governo laburista”.

Ancora Cazzullo: “Prima aveva scelto Farage come suo uomo, poi non gli sembrava abbastanza estremista e ha scelto Tommy Robinson, uno che sta in galera perché vuole deportare tutti i musulmani dal Regno Unito”.

+Europa e il contributo di George Soros

In un’intervista concessa a Libero Quotidiano nel 2022, l’allora segretario di +Europa Benedetto Della Vedova ha chiarito il contributo di George Soros al partito: “Alcuni nostri candidati hanno chiesto e ricevuto direttamente un contributo sui conti dei mandatari elettorali. In modo legittimo, trasparente e pubblico. Dico di più: rivendicato politicamente”.

In merito alla donazione da un milione e mezzo di euro ricevuta dal finanziere ungherese, Della Vedova ha tenuto a sottolineare che “non c’è mai stata nessuna contropartita“, bensì solo una “nota, consolidata e duratura condivisione dei valori politici liberali e democratici”, oltre a una “comune visione europeista fondata sui diritti umani e civili e lo stato di diritto”.