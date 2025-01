Caos treni mette Salvini nella bufera, anche Elsa Fornero contro il ministro: "Inadeguato, è una costante"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Elsa Fornero durissima su Matteo Salvini: a una domanda posta dal conduttore di DiMartedì Giovanni Floris, dopo l’ennesimo caos treni, l’ex ministra del governo Monti si è tolta qualche sassolino dalla scarpa demolendo il responsabile delle Infrastrutture, da anni suo principale accusatore. Per Fornero, Salvini è inadeguato e non si assume mai alcuna responsabilità.

Elsa Fornero contro Matteo Salvini

“L’inadeguatezza di Salvini mi sembra che sia chiara a tutti, ma è stata sempre una costante“, ha esordito la professoressa Fornero.

“Lui ha sempre cercato il capro espiatorio: una volta era l’Europa, un’altra volta erano gli immigrati, una volta erano gli abitanti del Sud”, ha accusato.

Poi Fornero ha tirato in ballo il cavallo di battaglia delle origini del Carroccio: “Era il Sud che soffocava l’Italia, lei che è siciliana se lo dovrebbe ricordare, quel Salvini che prima di abbracciarli, per i voti invece li denigrava”, gli abitanti del Mezzogiorno.

Così ha detto Elsa Fornero rivolgendosi all’ospite in studio, la siciliana Annalisa Tardino eletta all’Europarlamento con la Lega.

“Lui ha sempre cercato il capro espiatorio perché non sa cosa voglia dire la parola responsabilità“, ha infilzato la professoressa mentre l’europarlamentare cercava la replica.

Salvini e il caos treni

Intanto Salvini è nuovamente nell’occhio del ciclone per il caos treni. Da mesi le opposizioni insorgono contro il ministro delle Infrastrutture, per via della sterminata serie di blocchi alla circolazione ferroviaria e ritardi, l’ultimo sulla linea AV Roma – Firenze.

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha definito Salvini “il peggior ministro dei Trasporti della Storia”, riadattando il commento precedentemente espresso a più riprese dal vicedirettore del Corriere della Sera Aldo Cazzullo (“Salvini è il peggior ministro dei Trasporti dall’invenzione della ruota”).

Infierisce, fra gli altri, anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi, secondo il quale Salvini sarebbe “incapace” e porterebbe “sfiga”.

Salvini sogna il ministero dell’Interno

Dopo l’assoluzione nella vicenda Open Arms, Salvini ha cercato spazio per un rimpasto di governo, al fine di tornare al ministero dell’Interno potendosi così liberare della patata bollente rappresentata dai continui guasti alla linea ferroviaria, ma la premier Meloni ha stroncato sul nascere ogni velleità del leghista.