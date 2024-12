Open Arms provoca Salvini dopo l'assoluzione al processo, il video è virale: "Salviamo anche te"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo l’assoluzione di Matteo Salvini al processo di Palermo sul caso Open Arms, la ong spagnola ha pubblicato sui social un video, diventato ben presto virale, dedicato al ministro leghista. Nel filmato, in cui si parla di salvataggi in mare, Open Arms si rivolge così a Salvini: “Se la tua vita fosse in pericolo, salveremmo anche te“.

Il video di Open Arms su Matteo Salvini

Sulle sue pagine social Open Arms ha pubblicato nella giornata di domenica 22 dicembre un video dedicato al ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Nel breve filmato, realizzato con l’intelligenza artificiale, si vede un uomo in difficoltà in mare, in balia delle onde, con indosso un giubbotto salvagente.

Nel video una voce fuori campo dice: “Sai una cosa, Matteo? Siamo soccorritori e se la tua vita fosse in pericolo, salveremmo anche te“.

Salvini assolto nel processo Open Arms

Un video che arriva due giorni dopo l’assoluzione di Matteo Salvini al processo sul caso Open Arms che si è tenuto a Palermo.

Il vicepremier era imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per fatti risalenti a quando era ministro dell’Interno nel primo governo Conte.

Nell’agosto 2019 Salvini impedì per 19 giorni lo sbarco a Lampedusa di 147 migranti soccorsi nel Mediterraneo dalla nave della ong Open Arms.

La campagna di Open Arms

Il video fa parte di una campagna pubblicitaria di Open Arms per raccogliere fondi attraverso la vendita di merchandising, lanciata in Spagna diversi giorni fa, prima della sentenza del processo di Palermo.

Usando l’intelligenza artificiale sono state create delle immagini che raffigurano leader di estrema destra vittime di un naufragio, accompagnate dal titolo “Anche noi salveremmo te”.

Diversi i volti raffigurati, da Donald Trump a Elon Musk, da Marine Le Pen a Santiago Abascal, leader del partito di estrema destra spagnolo Vox.

Una campagna ideata da Open Arms per combattere i messaggi di odio di settori dell’estrema destra, che hanno più volte preso di mira l’ong spagnola.

Ad esempio Elon Musk ha dichiarato recentemente che dovrebbe essere denunciato chi finanzia l’ong, definita da Abascal una “organizzazione criminale”.