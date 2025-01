Perché Edi Rama si è inginocchiato davanti a Giorgia Meloni: "La devi smettere", il video

Siparietto umoristico, immortalato da una serie di video, fra Edi Rama e Giorgia Meloni: il premier albanese si è messo in ginocchio all’Adnec Centre di Abu Dhabi per porgere un foulard all’amica in occasione del suo 48° compleanno. La presidente del Consiglio italiano ha apprezzato il gesto, ma scherzando ha invitato Rama a non esagerare con l’entusiasmo (“la devi smettere con questa storia”).

Edi Rama in ginocchio davanti a Giorgia Meloni

“Her majesty…”, ha esordito Rama inginocchiandosi e porgendo un pacchetto rosso a Giorgia Meloni. La premier ha accolto gli auguri di buon compleanno sorridendo e ringraziando: “Che personaggio sei!”.

Il dono di Rama a Meloni consiste in un grande foulard di seta bianco con stampe grigie e nere che raffigurano immagini della cultura popolare albanese. L’accessorio è stato realizzato da un produttore italiano trasferitosi in Albania.

Fonte foto: ANSA

La scenetta fra il primo ministro dell’Albania Edi Rama e la premier Giorgia Meloni alla Sustainability Week di Abu Dhabi

Foulard come un velo arabo

Un attimo dopo, Rama ha preso il foulard e l’ha utilizzato per velare la flava chioma meloniana, come fosse stato un hijab.

Meloni ha riso ancora. Poi Edi Rama ha alzato il tiro, chiedendo ai giornalisti di intonare una canzoncina di buon compleanno in onore dell’amica.

“Siete qui per cantarle tanti auguri, vero?”, ha domandato Rama, ma Meloni l’ha fermato subito, sorridendo: “Non me li mettere imbarazzo”.

Meloni ha affidato l’elegante foulard alla segretaria particolare Patrizia Scurti. La premier si è poi seduta con il ministro dell’Industria e della Tecnologia avanzata degli Emirati Arabi Uniti, Sultan bin Ahmed Al Jaber.

I “rivali” di Edi Rama

Rama ha scherzato con i giornalisti sulla “intimità di coppia” con Giorgia Meloni e sul presunto interesse ipotizzato da qualcuno nei confronti del miliardario Elon Musk e del presidente indiano Narendra Modi.

Meloni e Musk sono stati recentemente oggetto di un deep fake che li ha visti abbandonarsi a un bacio appassionato (quanto puramente virtuale), mentre la stampa indiana nei mesi scorsi ha favoleggiato su un presunto flirt dei Melodi, crasi fra Meloni e Modi.

“I miei rivali? Musk? Modi? Loro vanno e vengono… io resto!”, ha esclamato scherzando Edi Rama.

Giorgia Meloni si trova nel Golfo Persico per il summit sulla Sostenibilità con la figlia Ginevra e lì festeggia con lei il suo 48° compleanno.