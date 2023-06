Indagato il papà della bimba di un anno morta in auto a Roma: "Ero convinto di averla lasciata all'asilo"

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Disperato. Il papà della bimba di un anno trovata morta nel sedile posteriore di un’auto in zona Cecchignola a Roma è indagato per abbandono di minore e non si dà pace. Carabiniere di 45 anni, ha dichiarato che era convinto di averla lasciata all’asilo, a pochi metri dal suo posto di lavoro.

Chi è il padre della bimba, indagato per abbandono di minore

Per gli inquirenti il padre, un carabiniere di 45 anni, si sarebbe dimenticato di portarla all’asilo che dista poche decine di metri dal suo ufficio.

L’auto in cui è morta la bimba è ancora sotto sequestro per via di accertamenti da completare così da chiarire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Zona Cecchignola, a Roma, dove è stata trovata morta la bimba

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia Eur e del Nucleo investigativo.

Il papà era convinto di averla portata all’asilo

Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, il papà della bambina – un carabiniere in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa – avrebbe dovuto accompagnarla figlia all’asilo nido, mentre la mamma avrebbe dovuto riprenderla nel pomeriggio.

All’arrivo della donna, però, le maestre le avrebbero rivelato di non aver visto arrivare la piccola.

Sarebbe stata proprio la madre a trovare il cadavere della figlia nell’auto del marito.

Un militare di passaggio ha rotto il finestrino della Megane rossa, ma la bimba era ormai senza vita: vano ogni tentativo di rianimazione.

“Che cosa hai fatto?“, avrebbe urlato disperata la donna al marito, raggiunto al telefono: l’uomo era sicuro di averla lasciata al nido.

Disposta l’autopsia

È previsto per venerdì 9 giugno il conferimento dell’incarico, da parte della Procura, per effettuare l’autopsia sulla bimba.

Cos’è la “sindrome del bambino dimenticato”

Quanto accaduto a Roma è l’ennesima tragedia della cosiddetta ‘Forgotten baby syndrome’, ossia la ‘sindrome del bambino dimenticato‘.

Uno degli ultimi casi in Italia risaliva al 2019, quando a Catania il papà di un bimbo di due anni aveva lasciato il figlio in auto per cinque ore sotto il sole: anche in quel caso, il genitore lo stava portando all’asilo nido.

L’uomo si era ricordato del figlioletto lasciato in auto solo quando la moglie lo ha chiamato allarmata, dopo essere andata al nido per prelevare il bimbo, senza trovarlo.

Secondo gli esperti questa sindrome ha causato in Italia, dal 1998 ad oggi, la morte di 11 bambini.

Nel 2019 il Parlamento ha approvato il decreto sull’obbligo dei seggiolini antiabbandono in auto, provvisti di un allarme acustico per ricordarsi della presenza del bimbo.

Un provvedimento, la cui prima firmataria era Giorgia Meloni, entrato in vigore il 7 novembre 2019 e che prevedeva l’obbligatorietà per i bambini al di sotto dei 4 anni.

I dispositivi, oltre agli allarmi visivi e sonori, possono essere anche collegati agli smartphone dei genitori attraverso apposite app.