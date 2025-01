Ignazio La Russa contro la serie su Mussolini come Travaglio: "Ridicolizza, ho rivalutato il libro di Scurati"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È la serie del momento. Si sta parlando molto in questi giorni di M – Il figlio del secolo, la serie tv di Sky che racconta la figura di Benito Mussolini e l’ascesa del fascismo negli anni ’20. Un’opera che però non è piaciuta al presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha detto in merito di aver rivalutato il libro di Antonio Scurati su cui la serie è basata, rifacendosi al giudizio di Marco Travaglio.

La Russa contro la serie su Mussolini

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto di non averla vista, e di non guardare una serie tv da due anni.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, figlio di Antonino, segretario del Partito fascista a Paternò, invece sì.

Ma il suo giudizio sulla serie tv su Mussolini, M – Il figlio del secolo, non è positivo.

La Russa: “Ho rivalutato il libro di Scurati”

Al Foglio lo storico esponente della destra italiana ha dichiarato che “nel confronto ho rivalutato il libro di Antonio Scurati“.

Secondo La Russa la serie sul dittatore fascista “è una fiction che non insegna niente. Non lascia niente. Ridicolizza e basta“.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha affermato di rifarsi “integralmente” al giudizio di Marco Travaglio, che a sua volta ha criticato la serie.

Il giudizio di Travaglio su “M – Il figlio del secolo”

Nel suo editoriale del 14 gennaio su Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio ha criticato la serie di Sky diretta da Joe Wright, con protagonista Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini.

La principale obiezione mossa dal giornalista riguarda la mancata corrispondenza tra le figure storiche reali e come queste vengono rappresentate nella fiction.

Secondo Travaglio la serie tv tratta dal libro di Scurati è “tecnicamente impeccabile” ma racconta “un uomo che non è Benito Mussolini, ma la sua macchietta, e un movimento che non è il vero fascismo, ma la sua caricatura”.