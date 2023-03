Neonato morto in sala parto a Fano dopo il cesareo d'urgenza nella notte, battito perso durante il travaglio

Tragedia a Fano, all’ospedale Santa Croce, dove un neonato è morto in pochissimi minuti dopo un cesareo d’urgenza. Per il momento non c’è un’indagine della Procura e l’ospedale ha organizzato un audit per ricostruire ogni frammento dell’accaduto.

Neonato muore dopo il cesareo d’urgenza, i fatti

L’episodio ha avuto luogo nella notte tra il 6 e il 7 marzo, quando una donna è arrivata all’ospedale alle ore 2 per partorire.

La notizia è arrivata soltanto il 14 marzo in quanto nel giorno 13 l’ospedale ha fornito maggiori dettagli sulla vicenda.

Fano (PU), un neonato è morto dopo un cesareo d’urgenza

La donna, 25 anni, stava bene e tutto sembrava nella norma. Durante gli accertamenti di routine, tuttavia, è emerso che il neonato era bradicardico, ovvero presentava un battito sempre più tenue. Secondo una prima ipotesi ancora da verificare, il neonato soffriva per via del cordone ombelicale.

Per questo il ginecologo di turno ha disposto un cesareo d’urgenza con la presenza di due rianimatori, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Le prime indiscrezioni

Secondo le prime indiscrezioni, in sala parto non sarebbe stato presente un neonatologo e il pediatra che affiancava l’equipe – scrive ‘Il Resto del Carlino’ – è una figura che si ritrova a coprire svariati turni per via dell’assenza di un numero adeguato di medici.

Per questo, aggiunge il ‘Carlino’, molte famiglie preferiscono recarsi presso le strutture di Rimini e Ancona, dove è presente un reparto di Neonatologia.

La risposta dell’ospedale

L’ospedale fa sapere che quando la donna è arrivata presso la struttura un’equipe al completo era già pronta per via di un’urgenza affrontata poco prima.

Non solo: il pediatra in servizio nella notte tra il 6 e il 7 marzo è anche neonatologo. Per salvare il bambino, dunque, non si sono verificate carenze né tempi di attesa troppo lunghi.

In questa vicenda non esistono indagati in quanto la Procura non ha aperto alcun fascicolo e specialmente non c’è stata alcuna denuncia da parte della famiglia.

Recentemente una tragedia ai danni di un neonato si è consumata a Ravenna: un bambino venuto al mondo da poche ore è morto tra le braccia del padre proprio dopo aver ricevuto la lettera di dimissioni. Il suo cuore si è fermato all’improvviso nonostante il piccolo e sua madre stessero bene.