Ravenna, neonato dimesso muore all'improvviso tra le braccia del padre mentre è ancora in ospedale: si indaga

Dramma all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Un neonato, domenica mattina, stava lasciando assieme al padre e alla madre la struttura sanitaria, quando è improvvisamente deceduto.

Neonato muore subito dopo la lettera di dimissione ricevuta dall’ospedale

A raccontare la vicenda è Il Resto del Carlino che spiega che la giovanissima vittima, nata poche ore prima di spegnersi, aveva ricevuto l’ok per andare a casa con i genitori in quanto il parto naturale era andato bene e tutti i parametri non destavano preoccupazione.

Invece, proprio mentre la famiglia si apprestava a lasciare l’ospedale, avendo ricevuto la lettera di dimissione, si è consumato il dramma, con il cuore del piccolo che ha smesso di battere.

Il piccolo è deceduto tra le braccia del papà

Praticamente il neonato è deceduto tra le braccia del padre, la cui gioia per essere appena diventato genitore si è trasformata in un amen in profonda sofferenza per la perdita.

Il bimbo, intorno a mezzogiorno, stava per fare rientro a casa con mamma e papà. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato proprio il padre. I soccorsi sono stati tempestivi, anche perché il neonato si trovava ancora all’interno dell’ospedale. Attaccato alle macchine, il tentativo, durato circa mezzora, di farlo tornare a respirare e di tenerlo aggrappato alla vita è risultato vano.

Le indagini

Spetta ora alla Procura ricostruire il caso e campire se c’è sono eventuali responsabilità. Sul posto, ad acquisire le cartelle cliniche, sono intervenuti i carabinieri.

Fonte foto: ANSA

Sul tavolo del Pm di turno, Silvia Ziniti, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, che fino alla serata di domenica era contro ignoti. Oggi – riferisce sempre Il Resto del Carlino – sarà dato l’incarico per l’autopsia ed è probabile che alcune figure mediche e infermieristiche possano essere iscritte sul registro degli indagati, a loro tutela essendo l’esame autoptico un accertamento irripetibile nella quale, oltre a un legale, è possibile nominare propri consulenti.

Chi ha assistito alla tragedia non sa darsi una spiegazione su quanto avvenuto, in quanto non si sarebbe innanzi a una convenzionale morte in culla, che avviene durante il sonno per problemi di respirazione.