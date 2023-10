Nella Manovra 2024 asilo nido gratis per il secondo figlio e congedi parentali: le novità per i genitori

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

La legge di Bilancio 2024 prevede nuovi o rinnovati sostegni alla famiglia. Tra questi l’asilo nido gratis per il secondo figlio, un ulteriore mese di congedo parentale al 60% e l’azzeramento dei contributi a carico delle madri con due o più figli. Lo ha annunciato Giorgia Meloni alla fine della conferenza stampa per illustrare la manovra (prima della corsa verso altri impegni istituzionali). La premier ha spiegato che “è stato aumentato in maniera significativo il fondo per gli asili nido: per il secondo figlio l’asilo è gratis”.

Asilo gratis: per chi

Dal Nadef alla legge di Bilancio, il governo Meloni ha rispettato la promessa di puntare alla famiglia. Uno dei pilastri è proprio la natalità, croce del governo e che si vuole incentivare con diverse soluzioni. Una tra le diverse proposte è proprio l’asilo nido gratis per il secondo figlio.

Lo scopo è quello non solo di far risparmiare alle famiglie il costo dell’asilo nido, ma di permettere alle madri in uscita dalla maternità di tornare a lavoro. Mentre il governo continua a lavorare sul congedo parentale (aumentato di un ulteriore mese al 60%), è stato raggiunto un altro obiettivo: l’asilo nido gratis per il secondo figlio. La decisione è costata 150 milioni di euro, inseriti nel Fondo asili nido.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni, Matteo Salvini e il vice presidente Antonio Tajani durante conferenza stampa (Roma, 16 ottobre 2023)

Novità per le famiglie: decontribuzione

Le novità più importanti della Manovra però sono altre rispetto all’asilo nido gratis, per quanto utile. Significative sono infatti le scelte di decontribuzione per le madri con due o più figli e un mese in più di congedo parentale.

Nella prima proposta si tratta di un provvedimento che permette alle madri con due o più figli di non pagare la loro quota contributiva. La durata del provvedimento è pari a: fino ai 10 anni per il secondo figli; fino ai 18 anni per il terzo figlio.

Novità per le famiglie: congedo parentale

Anche se non è stato possibile confermare il taglio dell’Iva sui prodotti per la prima infanzia (in alternativa è stato avviato il programma anti-inflazione con sconti fino al 10% su tutti i prodotti di prima necessità), il governo ha lavorato al congedo parentale. Si tratta di un provvedimento già previsto per i genitori, al quale però si aggiunge un ulteriore mese retribuito al 60%.

Questo può essere utilizzato fino ai 6 anni di vita del bambino. Come ricorda la premier: i restanti mesi sono stati confermati con indennità al 30% e l’indennità all’80% per un mese di congedo entro il sesto anno.