I supermercati anti inflazione da Nord a Sud del Paese: la lista degli esercizi che aderiscono all'iniziativa

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Da domenica 1 ottobre è diventato operativo il patto anti inflazione siglato a Palazzo Chigi da 30 associazioni con lo scopo di abbattere il prezzo di alcuni prodotti di prima necessità nell’ultimo trimestre del 2023. Si tratta di un “esperimento”, come l’ha definito la premier Meloni. Di seguito la lista dei supermercati aderenti all’iniziativa.

Il patto anti inflazione del governo Meloni

Sono oltre 22mila gli esercizi commerciali che hanno scelto di aderire.

In caso il patto anti inflazione dovesse funzionare potrebbe essere prorogato anche oltre il 31 dicembre 2023.

Fonte foto: ANSA

Pasta, latte, pannolini, medicinali da banco e altri prodotti di prima necessità saranno evidenziati sugli scaffali da un bollino tricolore che garantisce uno sconto del 10%.

La misura va a sommarsi alla social card “Dedicata a te” e a tutta una serie di altri bonus che il governo ha disposto a sostegno delle famiglie a basso reddito (bonus trasporti, bonus benzina, bonus bollette e assegno unico, fra gli altri).

Come funziona il patto anti inflazione

Saranno i supermercati e gli esercizi commerciali a decidere, in autonomia, quali saranno i prodotti che beneficeranno dello sconto del 10%.

Non esiste dunque un elenco fisso e non esistono restrizioni per i beneficiari.

Tutti, indipendentemente dalla propria condizione economica, potranno acquistare i prodotti scontati.

Elenco dei supermercati anti inflazione

Di seguito l’elenco degli esercizi commerciali aderenti pubblicati in data 1 ottobre 2023 sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.