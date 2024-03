Morto schiacciato tra le lamiere della betoniera ribaltatasi a Bisaccia vicino ad Avellino dopo un incidente

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragico incidente a Bisaccia, in provincia di Avellino, dove una betoniera si è capovolta mentre percorreva una strada di campagna. L’autista del mezzo, un uomo di 53 anni, è rimasto schiacciato tra le lamiere ed è morto mentre i soccorritori del 118 lo stavano imbarcando a bordo di un’eliambulanza.

L’incidente della betoniera a Bisaccia (Avellino)

L’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, è avvenuto nella mattinata di venerdì 8 marzo, intorno alle 10. Lo riporta Ansa.

Il pesante automezzo si sarebbe inclinato, finendo nei campi che costeggiano un tratto di strada del comune irpino.

Le cause sono ancora in fase di accertamento. Non si esclude un possibile malore dell’autista.

Morto l’uomo di 53 anni

L’autista morto in seguito al capovolgimento della betoniera aveva 53 anni.

L’uomo, originario di Cerignola, avrebbe dovuto consegnare il carico di cemento ad un cantiere di Contrada Ischitella.

I Vigili del Fuoco, accorsi sul posto insieme ai carabinieri, lo hanno estratto dalle lamiere nelle quali era rimasto incastrato e hanno allertato l’eliambulanza del 118 per il trasferimento in ospedale.

I sanitari giunti sul posto con un’ambulanza dell’emergenza territoriale hanno tentato nel frattempo di rianimarlo. I tentativi, tuttavia, sono risultati vani a causa delle gravi ferite riportate agli organi interni.

Il problema nei soccorsi

I soccorsi sarebbero stati particolarmente problematici a causa delle comunicazioni rese difficili dalla zona non coperta dalla rete telefonica mobile.

Sul posto, insieme al magistrato di turno della Procura di Benevento, anche il medico legale che ha effettuato un primo esame esterno sul corpo della vittima.