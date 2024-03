Maxi tamponamento a catena sulla FiPiLi per un incidente a Cascina: 5 feriti, traffico bloccato e lunghe code

La superstrada Firenze-Pisa-Livorno è finita nel caos per un tamponamento a catena in seguito a un incidente vicino a Cascina. Secondo quanto riportato da La Nazione, la carambola ha provocato code per 7 chilometri, mandando in tilt la circolazione in tutta l’area. La strada di grande comunicazione è stata chiusa al traffico in direzione del capoluogo toscano fino alle 19. Al momento sarebbero stati registrati cinque feriti.

Il maxi tamponamento sulla FiPiLi

Il maxi tamponamento avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo avrebbe coinvolto in totale nove vetture, ma il primo scontro avvenuto prima dello svincolo di Cascina, nel Pisano, avrebbe interessato quattro auto.

L’immediato ingorgo che si è venuto a creare ha provocato altri due tamponamenti tra cinque veicoli che non sarebbero riusciti a frenare in tempo.

L’area dove si è verificato il maxi tamponamento sulla superstrada FiPiLi, che ha provocato fino a 7 chilometri di coda

I soccorsi per l’incidente a Cascina

L’incidente dal quale ha avuto inizio i rallentamenti sulla superstrada ha provocato cinque feriti, presi in carico dal personale sanitario intervenuto sul post, nessuno dei quali sarebbe in gravi condizioni.

Oltre alle ambulanze del 118, sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco di Pisa, per la messa in sicurezza delle auto e la polizia stradale, che ha chiuso al traffico la corsia in direzione Firenze fino a circa le 19.

Nonostante la riapertura della superstrada, le lunghe code fino a 7 chilometri hanno provocato conseguenze su tutta la circolazione parallela: lunghe code sono stati registrati sulla via Emilia da Ospedaletto verso Montacchiello, ma i problemi si sono registrati anche in uscita da Pisa nord est e sulla Tosco Romagnola.

Le code sull’A4

La giornata di mercoledì 6 marzo è stata particolarmente complicata per gli automobilisti in viaggio sulle autostrade italiane, rimasti in coda anche sull’A4 dopo un incidente in autostrada, tra gli svincoli di Borgo D’Ale e Rondissone, in Piemonte.

A causa di uno scontro tra due tir, uno dei quali è finito di traverso sulla carreggiata in direzione Torino, il traffico è andato in tilt con i veicoli incolonnati per circa quattro chilometri.