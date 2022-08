Morto per recuperare il telefono, la fidanzata di Andrea Mazzetto tempestata di insulti: "Dovevi morire tu"

Affrontare la perdita del proprio compagno è già di per sé una tragedia immane, ma lo è ancor di più se oltre al lutto si subisce la gogna social. Lo sa bene la fidanzata di Andrea Mazzetto, il trentenne morto sull’altopiano di Asiago per recuperare il proprio cellulare (e non quello della ragazza, come in un primo momento si era creduto).

L’ultima “maledetta foto” e la pioggia di insulti sui social

In un’intervista del Corriere della Sera, Sara B., 27 anni, ha confidato di essere stata oggetto di una pioggia di insulti sui social network dopo aver pubblicato l’ultimo selfie scattato insieme al fidanzato, poco prima che precipitasse nel vuoto mentre cercava di raccogliere il cellulare che gli era caduto.

“Dovevi morire tu“, “Spero pubblicherai i selfie dal funerale del tuo fidanzato”, “È colpa tua”: è questo il tenore dei messaggi che la ragazza ha ricevuto attraverso i social network, da parte di una schiera di hater che l’hanno bersagliata per una colpa che non ha.

Fonte foto: ANSA/VIGILI DEL FUOCO I soccorsi

Al quotidiano ha raccontato persino che uno sconosciuto ha utilizzato alcune foto di lei con la scritta “Assassina”. Ma Sara non è un’assassina, e la tragedia che ha colpito il fidanzato Andrea Mazzetto è stata solo frutto di un incidente.

Il selfie, il telefonino caduto, il tentativo di recuperarlo

La ragazza ha raccontato gli ultimi istanti di vita del compagno: erano insieme sull’altopiano di Asiago, per raggiungere lo sperone di roccia Altar Knotto, dove hanno scattato alcune foto. Soffrendo di vertigini, la giovane ha perso l’equilibrio e lui, per aiutarla, ha lasciato cadere il telefono.

“Lì c’è tutto il mio lavoro: le fatture, i documenti dell’azienda. Devo recuperarlo”, ha detto Andrea, come ha riferito la ragazza, e ha cominciato a scendere lungo la scarpata. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

“L’ho sentito gridare ed è sparito”: così è morto Andrea Mazzetto

Sara ha raccontato: “L’ho sentito dire che aveva un piede incastrato. E appena è riuscito a liberarsi, la roccia si è sgretolata ed è scivolato. In realtà è un volo di pochi metri ma, finendo sullo spiazzo ai piedi della roccia, è subito rotolato in avanti, verso il baratro. L’ho sentito gridare. Ed è sparito”.

Un terribile incidente, per il quale nessuno dovrebbe essere punito. Tantomeno insultato. “Mi augurano di fare la fine di Andrea. Ho bloccato i miei profili ma gli hater continuano. Non pensavo che Instagram potesse trasformarsi in questo”, ha concluso la ragazza nell’intervista.

Le polemiche social non si sono fermate al solo caso del 30enne precipitato, ma hanno colpito anche la coppia Fedez-Chiara Ferragni dopo che i due hanno postato un video girato sull’orlo di un precipizio a Ibiza.