Chiara Ferragni e Fedez, il video sull'orlo del precipizio: polemiche sui social

Un selfie al tramonto con alle spalle un panorama mozzafiato. Chiara Ferragni e Fedez si sono fatti immortalare in un video pubblicato su Instagram dove appaiono sull’orlo di un precipizio ad Ibiza. Ed è subito scoppiata la polemica sui social, con tanti utenti che hanno criticato la coppia per il cattivo esempio dato ai loro follower.

Chiara Ferragni e Fedez, il video sull’orlo del precipizio

In vacanza alle Baleari, Chiara Ferragni e Fedez hanno postato sui loro profili Instagram un video girato con un drone in cui appaiono in cima ad un dirupo a Es Vedrà, a due passi da Ibiza.

La coppia posa senza imbragature sull’orlo di un alto precipizio, il punto più alto dell’isola, dal quale si può ammirare un panorama da cartolina. Nel breve filmato i due commentano anche in maniera ironica il rischio corso per farsi immortale in quel posto.

Ferragni e Fedez, le polemiche per il video sull’orlo del precipizio

Il video di Chiara Ferragni e Fedez seduti senza protezioni sull’orlo di un precipizio non è pero piaciuto a tanti utenti e follower della coppia italiana più seguita sui social.

In tanti hanno duramente criticato il cattivo esempio dato ai loro innumerevoli follower dagli influencer più celebri d’Italia.

Ferragni e Fedez, polemiche dopo la morte di un ragazzo

A scatenare la polemica inoltre è stato il tempismo con cui Chiara Ferragni e Fedez hanno postato la clip. Tanti utenti hanno ricordato alla coppia la morte di un ragazzo precipitato in un dirupo nel tentativo di recuperare il cellulare della ragazza, avvenuta appena il giorno prima.

Sabato 20 agosto Andrea Mazzetto, un 30enne di Rovigo, ha perso la vita precipitando in un dirupo sull’altopiano di Asiago ( Vicenza) cercando di recuperare il telefonino caduto dalle mani della fidanzata.