The Ferragnez 2, via alle riprese? Chiara Ferragni e quel dettaglio al concerto di Fedez che non sfugge

Chiara Ferragni e Fedez, al secolo Federico Lucia, sono la coppia più social e famosa d’Italia e giorno dopo giorno conquistano sempre più i giovani che li seguono sul web. Dopo aver conquistato il successo su internet, la coppia ha sfondato anche sulle piattaforme streaming come Amazon Prime Video che ha prodotto la serie tv sulla famiglia più amata e invidiata d’Italia, i Ferragnez.

Dopo una prima stagione che ha fatto conoscere a tutti la quotidianità dell’influencer e del rapper, è stata annunciata la seconda stagione ma ancora non è stato ufficializzato il primo ciak. Anche se in molti pensano di aver capito da quando inizieranno le riprese.

The Ferragnez 2, via alle riprese

A molti infatti non è passato inosservato il gran plotone di telecamere che hanno seguito la coppia nel corso delle prove del concerto “Love Mi” che si terrà la sera di martedì 28 giugno 2022 a Piazza del Duomo a Milano.

Se è vero che l’evento sarà seguito in diretta tv, il numero di telecamere che hanno seguito soprattutto Chiara Ferragni mentre il marito era sul palco a provare hanno fatto pensare al primo ciak della serie. Non è infatti escluso che proprio nel backstage dell’evento ci siano le prime immagini per la serie che potrebbe uscire tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Fedez e il concerto a Milano

Intanto, come detto nella serata di martedì 28 giugno 2022 Fedez ha organizzato un maxi concerto a Piazza del Duomo a Milano a scopo benefico. L’evento, che sarà trasmesso in diretta tv, vede coinvolti numerosi artisti del panorama musicale ed è totalmente gratuito per i fortunati che sono riusciti a prendere posto.

L’obiettivo è quello di raccogliere dei fondi per TOG, la Fondazione TOGETHER TO GO che offre cure riabilitative gratuite ai bambini con gravi patologie neurologiche.

Chiara Ferragni e Fedez, un legame speciale

Fedez e Chiara Ferragni sono ormai delle icone per i social e nessuno riesce a pensare all’uno senza l’altro, uniti sotto il nome Ferragnez. I due stanno insieme dal 2016 e nel 2018 si sono sposati in Sicilia.

Dal matrimonio sono nati Leone, nel 2018, e la piccola Vittoria nel 2021.