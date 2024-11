Carmine Daniele fratello di Pino morto in ospedale a 66 anni: il cantautore gli aveva dedicato una canzone

Forse ti può interessare

Pino Daniele e il brano inedito "Again" a 10 anni dalla scomparsa: anteprima allo stadio Maradona di Napoli

Per celebrare i 70 anni dalla nascita e il decennale della sua scomparsa, è in uscita "Again", brano inedito di Pino Daniele. Anteprima al Maradona