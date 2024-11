Esplosione a Besenello, morto un uomo: la casa sarebbe saltata in aria per colpa di una fuga di gas

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un uomo è stato trovato morto a Besenello, nella provincia di Trento, in seguito a un’esplosione: la casa dove abitava è saltata in aria. La causa probabile è una fuga di gas.

Esplosione a Besenello: il ritrovamento del cadavere

Come riportato dall’agenzia ANSA, l’uomo è stato trovato senza vita nel centro storico di Besenello, appena al di fuori della sua abitazione.

L’allarme è stato lanciato nelle prime ore del mattino di lunedì 25 novembre da un passante che, mentre si stava recando al lavoro, ha visto in via Trento il corpo dell’uomo in strada.

Esplosione a Besenello: i soccorsi

Sul posto, dalle 6,50 del mattino, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Besenello, i vigili del fuoco permanenti di Trento, gli operatori sanitari e i carabinieri di Rovereto, che hanno avviato le indagini allo scopo di capire se la morte dell’uomo sia legata all’esplosione.

I vigili del fuoco hanno infatti accertato che all’interno dell’abitazione si è verificata un’esplosione, che ha causato diversi detriti e la caduta di un muro.

Chi è l’uomo morto a Besenello

Stando a quanto riportato da TrentoToday in merito a quanto avvenuto a Besenello, la vittima sarebbe un uomo di 52 anni, del quale non sono ancora state rese note le generalità.

Allo stato attuale, non è ancora chiaro se ci sia una correlazione tra l’esplosione e il suo decesso.

I precedenti tra Besenello e Riva del Garda

Lo scorso 17 novembre, proprio a Besenello, era scoppiato un violento incendio scoppiato in una palazzina residenziale nella zona nord del paese. Un vigile del fuoco era rimasto leggermente ustionato a una mano. L’immobile aveva riportato danni ingenti. Gli sfollati erano stati una decina.

Il 14 luglio, a Riva del Garda, sempre nella provincia di Trento, un’altra esplosione in casa provocata probabilmente da una fuga di gas aveva provocato la morte di Renato Grossi, di 91 anni. Come riportato da L’Adige, la moglie della vittima era riuscita a salvarsi perché in quel momento si trovava a messa e non nell’abitazione dove si era verificata l’esplosione.