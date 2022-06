Fedez e Chiara Ferragni, l'incontro con Berlusconi: il siparietto dell'ex premier diverte e spiazza i due

Berlusconi, Fedez e Chiara Ferragni si sono incontrati nello stesso ristorante: si sa davvero poco dell’incontro, casuale, tra l’imprenditore e fondatore di Forza Italia e la coppia più celebre di Instagram in Italia. Quel poco che è trapelato dimostra però ancora una volta il carisma dell’ex presidente del Consiglio.

Berlusconi ha infatti sorpreso i Ferragnez con una delle sue battute: ecco che cosa ha detto il Cav e come è avvenuto l’incontro non programmato.

Berlusconi incontra i Ferragnez al ristorante: il siparietto del numero uno di Forza Italia

Sia Berlusconi, sia Fedez e Chiara Ferragni si trovavano al ristorante “Sophia Loren Restaurant” di Milano, il primo in compagnia di diverse altre persone.

È stata la coppia più seguita del web italiano ad avvicinarsi al capo di Forza Italia: chiaramente Berlusconi ha riconosciuto i due trentenni e li ha “salutati” con una battuta.

“Più famoso di voi ci sono solo io”, ha detto, scatenando le risate dei presenti al tavolo. Chiara Ferragni ha confermato: “Su questo non ci sono dubbi”. Il momento è stato ripreso da alcuni presenti ed è stato postato su Instagram da 361magazine.

Il Cavaliere al ristorante con Fedez e Chiara Ferragni: i complimenti per il lavoro della coppia sui social network

Secondo quanto raccontato dai testimoni, l’ex premier non si sarebbe fermato qui, complimentandosi per il lavoro svolto dai due influencer durante la pandemia: “È incredibile quello che avete fatto: grandi grandi grandi!”, così Berlusconi.

Fonte foto: ANSA L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

E poi: “Siete dappertutto, ma veramente siamo ammaliati da quello che fate. È una cosa quasi incredibile come siate riusciti a intervenire sulla Repubblica Italiana nella maniera in cui lo avete fatto. Quindi tanti auguri e continuate così”.

Insomma si sarebbe trattato di un incontro cordiale e piacevole per entrambe le parti, nonostante la casualità.

