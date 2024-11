Carmen Di Pietro a Belve sulla protesi al seno scoppiata in aereo. Tensione in studio con Francesca Fagnani

Durante la registrazione della seconda puntata stagionale di Belve, che andrà in onda martedì 26 novembre, Carmen Di Pietro ha svelato aspetti inediti della sua vita, suscitando momenti di grande ilarità, ma anche qualche tensione in studio. Uno dei temi più chiacchierati è stato il famoso incidente aereo che l’ha vista protagonista anni fa, quando una delle sue protesi al seno esplose durante un volo.

La protesi al seno esplosa in aereo

La conduttrice Francesca Fagnani ha provato a smontare il racconto sul problema al seno durante un volo aereo, suggerendo che si trattasse di una bufala: “Dopo 20 anni possiamo finalmente dire che s’è inventata tutto?“.

La risposta di Di Pietro è stata decisa: “Non era una bufala. Mi scoppiò una tetta in volo!“.

Fonte foto: ANSA

Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro il giorno delle nozze

In un’intervista frizzante e diretta, l’attrice ha risposto senza filtri alle domande della padrona di casa, spaziando dalla sua carriera agli aspetti più intimi della sua vita privata.

Carmen Di Pietro a Belve

Il discorso è poi passato alla sua carriera, in particolare agli esordi nei film “al limite del porno“.

Quando Fagnani ha tirato fuori l’argomento, Carmen ha risposto con una punta di irritazione: “Se lo dice lei. In ogni cosa che ho fatto mi sono divertita“.

La conversazione ha toccato anche il suo status di donna single da dieci anni, Di Pietro non ha mancato di raccontare con orgoglio il suo amore con Sandro Paternostro, uomo di 43 anni più grande di lei.

“Con Sandro è stato il mio amore vero. Non l’ho mai abbandonato e per me Sandro c’è sempre“, ha dichiarato, rispondendo anche a una domanda pungente di Fagnani riguardo alla sua decisione di non risposarsi dopo la morte del marito, forse per non perdere la pensione di reversibilità: “All’inizio era vero… Qui nessuno è fesso“.

Il flirt con Maradona e il rifiuto di Stallone

Non sono mancati anche momenti più leggeri, come quando Di Pietro ha parlato della sua presunta liaison con Diego Maradona: “Guardavamo le stelle. Una storia vera“, e del rifiuto ricevuto da Sylvester Stallone.

Infine, Fagnani ha chiesto a Carmen quale fosse il suo talento, ma l’attrice ha preferito non entrare in dettagli: “Non ho un talento particolare“, ha risposto con naturalezza, aggiungendo: “Non sono un personaggio, sono davvero così“.