Fedez e il tumore, l'audio del rapper su Instagram: allo psicologo diceva "non voglio morire"

Fedez ha condiviso, su Instagram, un audio contenente la registrazione di una sua seduta dallo psicologo. Il rapper aveva appena scoperto di avere un tumore al pancreas, e appariva comprensibilmente spaventato.

Lo si può ascoltare mentre dice, tra i singhiozzi: “Non voglio morire, non voglio morire, ho paura che i miei figli non si ricorderanno neanche di me”.

Fedez e il tumore, l’artista condivide una riflessione su Instagram: “Piango di gioia e di dolore”

Quattro ore fa, quello che è uno degli artisti italiani più conosciuti, ha pubblicato una serie di stories sull’account @fedez su Instagram: ai testi si alternano audio e fotografie, il tutto a comporre una riflessione sulla malattia.

Fedez ha confessato di aver pianto di gioia e di dolore: “Buongiorno – inizia così la sua riflessione – non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo – ha continuato, – piango di gioia e di dolore”.

Fedez e il cancro, sui social network la confessione di aver temuto di “non essere ricordato dai miei figli”

“Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte – è la sua confessione – non essere ricordato dai miei figli“. E prosegue dicendo di essersi chiesto “se tutto questo mi sia stato realmente di insegnamento”.

Fedez e la moglie, Chiara Ferragni.

Secondo il marito di Chiara Ferragni è una caratteristica dell’essere umano quella di rimuovere e dimenticare le esperienze di vita: “Io non voglio dimenticare che le cose importanti non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore”.

Fedez e la malattia, il messaggio per chi vive una situazione simile: “Non siete soli, non siete strani”

“Prendete queste mie esternazioni come meglio credete: voglia di condividere, manie di protagonismo, o narcisismo fine a sé stesso. Non me ne frega molto. Vorrei solo che chi sta affrontando una situazione simile sappia che è tutto normale provare determinate sensazioni”.

La serie di stories si conclude con un messaggio per chi vive una situazione simile: “Non siete soli, non siete strani”.