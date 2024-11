Valeria Golino a Belve parla delle droghe: "Provate tante, ma non quelle sceme. Interessanti le psichedeliche"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Valeria Golino, ospite della seconda puntata stagionale di Belve che andrà in onda martedì 26 novembre, ha sorpreso il pubblico con una serie di rivelazioni intime e senza filtri. Tra questi, un’analisi franca e provocatoria delle sue esperienze con le droghe, in particolare quelle psichedeliche.

Valeria Golino e il rapporto con le droghe psichedeliche

L’attrice ha raccontato con disinvoltura: “Ho provato tante droghe, ma mai due volte di seguito. Non ho mai provato quelle sceme, come cocaina o eroina. Le droghe psichedeliche sì, perché quelle non sono droghe sceme, trovo che siano molto interessanti“.

Tuttavia, ha precisato che oggi, alla sua età, non rifarebbe più certi esperimenti.

Fonte foto: ANSA

Valeria Golino nello studio di Belve

Nel corso dell’intervista, Golino ha anche scherzato con la conduttrice con Francesca Fagnani riguardo alle sue esperienze giovanili, rivelando che, sul set di Rain Man, aveva fumato qualche canna.

La conversazione, però, non si è fermata qui. Fagnani ha chiesto a Golino di raccontare cosa avesse visto durante i suoi “viaggi psichedelici”.

La risposta dell’attrice non si è fatta attendere: “Tante cose belle!” ha sorriso.

L’intervista a Belve

Oltre a parlare di droghe, la Golino si è anche confrontata con temi più profondi della sua vita privata e professionale.

Quando le è stato chiesto quale fosse stato il giorno più brutto della sua vita, l’attrice ha rivelato con sincerità: “Il giorno in cui è morto mio papà” e “quando ho perso un bambino. Una delle cose più brutte che ho provato sia fisicamente che spiritualmente“.

Nel corso dell’intervista, Golino ha anche parlato con ironia della sua carriera e del tempo che passa. “Ero bella, però non lo sono più“, ha confessato, scherzando sul fatto che il suo corpo, un tempo uno degli aspetti più ammirati, sta cambiando.

La storia con Riccardo Scamarcio

Alla domanda su chi fosse stato l’amore più importante della sua vita, ha risposto con una certa riservatezza: “Ho paura che mentirei, quindi non le rispondo“.

Nonostante ciò, ha accennato a un passato sentimentale significativo, tra cui la relazione con Riccardo Scamarcio, con il quale, ammette, aveva pensato fosse l’uomo della sua vita. A proposito delle parole di Scamarcio, che in un’altra puntata di Belve aveva affermato che “con Golino non finisce mai il vero amore“, l’attrice ha commentato: “È un attore molto bravo. È una cosa bella da dire, lo ringrazio“.