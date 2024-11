Riccardo Scamarcio a Belve confessa: "Droga? Ho provato quasi tutto", cos'ha rivelato a Francesca Fagnani

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Riccardo Scamarcio a ruota libera a ‘Belve‘. Lungo il faccia a faccia con Francesca Fagnani (in onda martedì 19 novembre in prime time su Rai Due), l’attore ha rivelato di aver provato quasi tutti i tipi di droga, oltre a parlare dettagliatamente della famosa scena di sesso girata assieme a Monica Bellucci nel film ‘Manuela d’amore 2’.

Belve, Riccardo Scamarcio sulla scena erotica con Monica Bellucci

Fagnani ha ricordato all’ospite che Monica Bellucci, in passato, a proposito della scena hot girata con lui, ha dichiarato che ”è stata la più erotica che lei abbia mai interpretato: è reciproco?”. Pronta la replica di Scamarcio: ”Posso ricambiare, ci mancherebbe! Certo, mi sono attirato l’odio di tanti uomini con quella scena. Ero sulla sedia a rotelle, è stata un’esperienza ‘morbida’ (ride). È stato complicato restare passivo”.

”Ma è durata fino alle quattro di notte, come mai così tanto?”, ha incalzato la giornalista. ”Vabbè ma perché devi insistere, passiamo ad altro no?”, la risposta con tono scherzoso dell’attore che subito dopo ha confidato: “Sette ore a fingere un amplesso, cioè a un certo punto uno poi… uno si stanca, siamo fatti di carne ed ossa! Uno può avere anche delle reazioni involontarie”.

Fonte foto: ANSA L’incontro nello studio di Belve tra Francesca Fagnani e Riccardo Scamarcio

Droga, le confessioni di Riccardo Scamarcio a Francesca Fagnani

Tempo fa il divo disse di ”essere sprofondato in qualcosa”. A che cosa si riferiva? ”La droga la conosco bene – ha raccontato Scamarcio -. Ho provato quasi tutto, non è mai diventata una dipendenza”.

Spazio poi a un salto nel passato tra sincerità e ilarità. L’attore è tornato al tempo della sua adolescenza pugliese ”dissipata” ma ”artistica”: ”Mi facevo le canne in centro storico ad Andria, cercavo un monumento anche in quel momento”.

Il rammarico per non aver ricevuto premi importanti

Di recente è stato protagonista del film ‘Modi – Tre giorni sulle ali della follia’. Alla regia c’era un certo Johnny Depp. ”Siamo entrambi provinciali in un rapporto tra il Kentucky e Andria”, ha scherzato l’attore italiano.

Un filo di rammarico lo ha esternato per non aver ricevuto premi importanti durante la sua carriera: ”Hanno vinto tutti!”. ”Meriterebbe di più?”, la domanda secca della Fagnani. ”È chiaro che non devi pestare i piedi a quelli sbagliati”, la replica dell’ospite.

”Ho pestato molti piedi di quelli che contano, registi e produttori, soprattutto da giovane – ha aggiunto Scamarcio -. Quando è capitato sono andato a lavorare all’estero e ho fatto calmare le acque”.

”Il mio lato oscuro? Ultimamente tendo al bianco. Ho raggiunto la pace dei sensi”, ha confidato ridendo l’attore. E in amore? Ha più sofferto o fatto più soffrire?. ”Ho più sofferto…”, ha chiosato, non riuscendo a trattenere un sorriso ironico.

Oggi è legato alla collega Benedetta Porcaroli. ”È innamorato?”, ha chiesto Fagnani. ”Sì”, la risposta convinta.