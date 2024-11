Trump assolto per l'assalto a Capitol Hill, perché il procuratore speciale Jack Smith ha archiviato il caso

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il caso relativo all’assalto a Capitol Hill, che risale al 6 gennaio 2021, verrà archiviato. Lo ha annunciato il procuratore speciale Jack Smith il 25 novembre, con una lunga nota: in breve, Donald Trump è stato assolto. Ecco per quale motivo il procuratore ha deciso di archiviare il caso.

Trump assolto, la decisione del procuratore speciale

All’interno del documento, lungo sei pagine, il procuratore speciale Jack Smith ha motivato la sua decisione. L’accusa contro Trump per l’assalto a Capitol Hill verrà archiviata prima dell’insediamento.

“La posizione del dipartimento di Giustizia è che la Costituzione richiede che questo caso sia archiviato prima che l’imputato si insedi”: queste le parole del procuratore speciale.

Il neo-eletto Donald Trump

Che in seguito ha poi precisato che “questo risultato non si basa sul merito o sulla forza del caso contro l’imputato”.

Dunque, la motivazione risiede nella vittoria del tycoon alle elezioni presidenziali dello scorso 5 novembre. Il documento cita inoltre diversi precedenti, legati ad altri presidenti eletti.

Capitol Hill: perché il caso è stato archiviato

Insomma, le accuse a Trump in merito all’insurrezione di Capitol Hill cadranno, ma non per particolari meriti del neo-presidente.

Jack Smith ha infatti precisato che l’accusa nei confronti del Presidente cadrà perché “lo richiede la Costituzione”. Tuttavia, appare chiaro che “la posizione del governo sul merito del procedimento non è cambiata”.

La Costituzione americana, infatti, vieta l’incriminazione federale, oltre che la persecuzione penale, di un Presidente durante la sua carica.

Nonostante sia stato precedentemente accusato di aver favorito l’assalto a Capitol Hill a seguito della vittoria di Biden, le accuse nei confronti di Trump cadranno ufficialmente.

Le parole di Cheung

All’annuncio relativo al caso Capitol Hill ha immediatamente risposto Steven Cheung, portavoce ufficiale del presidente Trump.

Il portavoce ha commentato la decisione del procuratore speciale, definendola come “un’importante vittoria dello stato di diritto”.

Il procuratore speciale ha inoltre richiesto l’archiviazione di altri due casi che riguardano Trump. Quello, cioè relativo ai documenti riservati della Casa Bianca sequestrati a Mar-a-Lago e quello che riguarda i tentativi di sovversione durante le elezioni 2020.

Anche in questi casi, l’archiviazione scatterà in quanto un presidente in carica non può essere coinvolto in procedimenti giudiziari.