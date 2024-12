Oscar Pistorius sorprende tutti dopo l'omicidio della fidanzata: la nuova compagna somiglia a Reeva Steenkamp

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Oscar Pistorius ha una nuova fidanzata, Rita Greyling, che assomiglia tantissimo all’ex che ha ucciso il 14 febbraio 2013, la modella Reeva Steenkamp. A detta della sorella di quest’ultima, la compagna attuale dell’ex atleta sudafricano 38enne è quasi identica alla sua cara parente scomparsa, una sorta di sosia. “Mi vengono i brividi”, ha dichiarato la sorella di Reeva nel commentare le foto che hanno ritratto Pistorius e Greyling.

Oscar Pistorius, la nuova fidanzata è una sorta di sosia di Reeva Steenkamp

Guardando gli scatti di Rita Greyling e Reeva Steenkamp, in effetti, non si può non notare che la somiglianza esista: uguali capelli lunghi e biondi, quasi medesimo sorriso e una corporatura quasi identica. Inoltre, secondo i media, le due donne con carriere di successo condividono l’amore per gli animali.

Di recente, la sorella di Reeva Steenkamp, ha parlato con l’agenzia di stampa Netwerk24 e ha commentato la nuova relazione di Pistorius: “Guardo le foto di questa donna e in questo momento mi vengono la pelle d’oca e i brividi lungo la schiena….”

“Assomiglia così tanto alla mia Reeva – ha aggiunto la donna -. Ha la stessa corporatura, lo stesso viso e gli stessi capelli, e persino gli stessi occhi. È così malato da voler trovare una sosia?”

La sorella di Reeva Steenkamp: l’avvertimento a Rita Greyling

La sorella di Reeva ha anche messo in guardia Rita Greyling, in quanto sostiene che ci sia il pericolo che Pistorius possa nuovamente compiere un delitto: “Non ho nulla contro di lei, ma le consiglio di dormire con un occhio aperto. Ha la possibilità di fare di nuovo quello che ha fatto a Reeva e non voglio che accada di nuovo”.

Quasi un anno fa l’ex atleta, dopo anni trascorsi in carcere, è stato rilasciato sulla parola. Ha incontrato Rita, un’amica di famiglia di vecchia data con la quale ha iniziato una relazione sentimentale.

Chi è Rita Greyling

Greyling è una consulente aziendale di 33 anni di Wakkerstroom, nel Mpumalanga, come riferito da Netwerk24. Proviene da una famiglia di agricoltori. Suo padre, BP Greyling è stato invitato più volte in alcuni show televisivi per narrare il successo della sua azienda.

La famiglia Greyling, nel 2022, è finita sui giornali sudafricani dopo che, durante l’addio al celibato del fratello di Rita, un ospite è scomparso ed è poi stato trovato morto.

La vittima, Willem Kruger, è sparito durante l’evento organizzato

all’Henbase Lodge, a Morgenzon. Il suo cadavere è stato trovato pochi giorni dopo nel fiume Vaal. La polizia ha aperto un’indagine per omicidio. A oggi, il caso non è stato risolto.

Come e dove vive oggi Oscar Pistorius

Pistorius, dopo aver trascorso quasi 9 anni in carcere, è stato rilasciato. Oggi vive sotto stretta sorveglianza con lo zio, Arnold Pistorius, nell’elegante sobborgo di Waterkloof, a Pretoria. Da quando è stato scarcerato è impegnato in attività di volontariato in una chiesa riformata olandese.