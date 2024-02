Morto nell'incidente tra auto e trattore a Carapelle vicino Foggia: schianto terribile, ferito l'agricoltore

Terribile incidente a Carapelle, comune in provincia di Foggia, lungo la serata di domenica 18 febbraio 2024. Un’automobile ha impattato violentemente un trattore in transito. Il conducente della vettura è morto sul colpo.

Si schianta con l’auto a Carapelle (Foggia) contro un trattore: morto sul colpo

Il tragico incidente si è verificato nelle campagne di Carapelle, sulla Provinciale 79 dove, per cause ancora da accertare, un trattore agricolo si è scontrato con una vettura.

Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 per provare a prestare i primi soccorsi, ma al loro arrivo non c’era più nulla da fare per il conducente dell’automobile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Ferito l’agricoltore alla guida del trattore

Ferito l’agricoltore che era alla guida del mezzo agricolo. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, che hanno lavorato per estrarre dalle lamiere della vettura la vittima.

L’uomo deceduto, secondo le prime ricostruzioni, è un cittadino straniero privo di documenti di identità al momento dell’impatto mortale con il trattore.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente.

L’incidente mortale di Perugia e il maxi tamponamento sulla A1

Poche ore prima, a Perugia, si è verificato un altro drammatico incidente stradale. Nel pomeriggio di domenica 18 febbraio, un motociclista di 53 anni è morto.

L’uomo, a bordo del mezzo a due ruote, si è scontrato con due auto, perdendo la vita. Altre quattro persone coinvolte nel sinistro sono state ferite.

Anche la giornata di lunedì 19 febbraio si è aperta con un evento critico per quel che riguarda la viabilità italiana. Sull’autostrada A1 si è registrato un maxi-tamponamento ad Alseno, nei pressi di Piacenza.

Coinvolti 30 veicoli. Secondo le prime ricostruzioni, a innescare il tamponamento a catena sarebbe stata la scarsa visibilità causata dalla nebbia.