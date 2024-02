Incidente con la moto da enduro a Cesena: Federico Para morto a soli 16 anni davanti agli occhi degli amici

Un tragico incidente stradale con la moto da enduro è costato la vita a Federico Para, studente di Cesena morto a soli 16 anni. Residente nella zona di San Rocco, il ragazzo è rimasto coinvolto in un sinistro nel pomeriggio di sabato 17 febbraio. Il giovane ha perso il controllo del mezzo a due ruote mentre era in giro con alcuni amici. Trasportato in condizioni critiche in ospedale, Federico non ce l’ha fatta: la sua morte è stata dichiarata dalla struttura ospedaliera due ore dopo l’incidente.

Federico Para morto a 16 anni in moto a Cesena

L’incidente ha avuto luogo sulla strada che unisce San Carlo e Borello, a Cesena, intorno alle 16 di sabato 17 febbraio. Federico Para, classe 2007, era uscito con i suoi amici per fare un giro con la moto, una enduro 125.

L’allarme è stato dato immediatamente, ma nonostante la tempestiva corsa dell’ambulanza e dell’auto medicalizzata del 118, non è stato possibile salvare la vita al giovane. Il 16enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato dichiarato deceduto due ore di lotta fra la vita e la morte.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incidente che ha coinvolto Federico Para è avvenuto a Cesena, sulla strada che congiunge San Carlo a Borello

La dinamica dell’incidente

Gli agenti della Polizia locale di Cesena, chiamati a fare chiarezza sull’accaduto, sono intervenuti sulla scena e stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. Il 16enne, come appurato dalle prime informazioni fornite da alcuni testimoni, sarebbe uscito di strada in modo autonomo nei pressi di una curva, in prossimità dell’incrocio con la strada vicinale le Giarze.

In serata, la notizia ha cominciato a diffondersi, gettando nello sconforto coloro che conoscevano il giovane e le loro famiglie. Federico viveva con la sua famiglia nella zona di San Rocco e frequentava l’Istituto Tecnico Tecnologico Blaise Pascal.

Cos’è una moto da enduro

L’enduro, derivato dall’inglese “endurance” che significa “resistenza“, è una disciplina motociclistica praticata principalmente su strade sterrate e sentieri con varie condizioni del terreno e del meteo, richiedendo una notevole resistenza fisica ai piloti.

Le motociclette da enduro differiscono da quelle da motocross per il rispetto delle norme stradali. Devono essere dotate di luci, indicatori di direzione, targa, scarico omologato e pneumatici idonei. La guida richiede una patente adeguata e i conducenti devono rispettare le leggi sulla circolazione stradale, considerando le prestazioni di tali mezzi che non di rado sono coinvolti in incidenti stradali.

Per guidare una moto da enduro è necessario possedere quindi un titolo adeguato, come la categoria AM (per 50 cc) a 14 anni, la categoria A1 (per enduro da 125 cc) a 16 anni e la categoria A2 (35kw) a 18 anni. Coloro che hanno la categoria A2 da almeno 2 anni possono passare alla categoria A e guidare moto senza limiti.