Incidente su autostrada A1 con maxi-tamponamento ad Alseno vicino Piacenza per la nebbia: 30 veicoli coinvolti

La nebbia sta creando diversi problemi agli automobilisti in Italia: sull’autostrada A1 all’altezza di Alseno, vicino Piacenza, si è verificato un incidente con maxi-tamponamento, che ha coinvolto molti veicoli.

Cosa è successo ad Alseno vicino Piacenza

A causa della nebbia si sono verificati due importanti tamponamenti, uno all’altezza del km 80 e l’altro al km 85, nei pressi di Alseno, in provincia di Piacenza.

Come riportato da ‘IlPiacenza’, sono una trentina i veicoli coinvolti. Il 118 ha inviato sul posto diversi mezzi, sia da Piacenza che da Fidenza. Sul luogo dell’incidente, anche i Vigili del Fuoco da Piacenza e Fiorenzuola e diverse pattuglie della Polizia Stradale. Considerato l’alto numero di veicoli coinvolti, è scattata la procedura di maxi emergenza. L’autostrada è stata chiusa tra Fiorenzuola e Fidenza.

Il maxi-tamponamento si è verificato nei pressi di Alseno, tra Piacenza e Parma.

La situazione nebbia e traffico in autostrada in Italia

La nebbia spacca in due l’Italia: l’agenzia ‘ANSA’ ha riferito che, a causa di diversi incidenti verificatisi in presenza di nebbia, è stato chiuso in entrambe le direzioni il tratto di A1 Piacenza-Parma. Nel tratto chiuso, la società ha segnalato code in direzione di Bologna e almeno 7 chilometri di coda in direzione di Milano. Restano chiuse in entrata e in entrambe le direzioni le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza.

Banchi di nebbia sono presenti anche sull’autostrada A22 tra Verona e Modena, al momento senza chiusure. Nei giorni scorsi era stato chiuso un tratto di circa 80 chilometri per 3 giorni consecutivi.

Il bilancio dei feriti per gli incidenti per la nebbia in Italia

Come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, ci sarebbero almeno 15 feriti in seguito alla serie di incidenti e maxi-tamponamenti verificatisi nella mattinata di lunedì 19 febbraio sull’autostrada A1 tra Piacenza e Parma. Di questi, 8 feriti sono in codice 1, 5 in codice 2 e 2 sono in codice di massima gravità: una persona è in pronto soccorso e un’altra persona si trova in rianimazione. Entrambe sono all’ospedale Maggiore di Parma. Il bilancio dei feriti è in continua evoluzione.

