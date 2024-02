Morto nell'auto finita nel canale a Gemona vicino Udine: salvi dall'incidente i due amici che erano con lui

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ancora un incidente mortale nella notte. È successo a Gemona, vicino Udine, dove un’auto con a bordi tre giovani è finita nel canale Ledra. Due dei ragazzi a bordo sono riusciti a uscire e ad allertare i soccorsi, ma purtroppo il loro amico di 20 anni è morto nel sinistro.

L’incidente a Gemona

L’incidente nel quale ha perso la vita un ragazzo di 20 anni è avvenuto intorno alle 3 della notte fra domenica 18 e lunedì 19 febbraio a Gemona, comune facente parte dell’ex provincia di Udine, oggi ente di decentramento regionale.

Secondo le prime ricostruzioni, una vettura Bmw serie 3 con a bordo tre giovani stava procedendo su via delle turbine quando, invece di imboccare un ponticello che passa sopra il canale Ledra, l’automobile è finita su un lato all’interno del corso d’acqua.

Fonte foto: Tuttocittà.it Gemona, paese vicino Udine nel quale un giovane di 20 anni è morto in un incidente, dopo che l’auto nella quale viaggiava è finita nel canale Ledra

Il conducente e il passeggero che viaggiava accanto a lui, due ragazzi classe ’03, uno di Trasaghis e l’altro di Osoppo, sono riusciti ad uscire dall’auto e a chiedere aiuto alle persone residenti nelle case poco distanti.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono quindi accorsi i carabinieri di Tolmezzo, i vigili del fuoco di Gemona, il personale medico del 118, le unità speleo-alpino-fluviali di Udine e un’autogru, necessaria per recuperare la vettura dalle acque del Ledra.

Come riportato da Il Friuli però, i due ragazzi non avrebbero chiamato direttamente il 112, e chi ha poi effettuato la richiesta non ha parlato di un incidente stradale. I carabinieri del Radiomobile di Tolmezzo insieme a quelli di Gemona si sono infatti recati inizialmente in un luogo diverso da quello dell’incidente.

Solo in un secondo momento si è capito l’accaduto ed è stato possibile raggiungere il punto del Ledra nel quale si trovava l’auto. All’arrivo dei soccorsi però, il giovane seduto nel sedile posteriore, il ventenne Matteo Pittana, era ancora allacciato alle cinture di sicurezza, ma ormai privo di vita.

Le indagini sull’incidente di Gemona

Il recupero dell’automobile è stato complesso, anche a causa del fatto che il mezzo è stato rimasto nell’impatto. Le forze dell’ordine hanno poi proceduto ai rilevamenti necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, ma sono comunque diversi i punti da chiarire.

In primis bisognerà accertare le condizioni del guidatore, ricostruire poi le cause che hanno portato all’uscita di strada della vettura. C’è poi da capire se la giovane vittima sia morta a causa dell’impatto o per un motivo diverso, come l’annegamento.

La salma è stata comunque messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che sta valutando anche la posizione dei due amici, rimasti lievemente feriti nell’incidente. Il giovane Matteo era un ex giocatore della Gemona Basket ed era molto attivo nella vita di paese, che è stretto ora in un profondo cordoglio.