Morto l'emiro del Kuwait, Nawaf Al-Ahmad Al Sabah, all'età di 86 anni. Aveva prestato giuramento nel 2020

L’emiro al potere del Kuwait, Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah, è morto all’età di 86 anni. Lo ha riferito la televisione di stato, che ha ha iniziato la programmazione con versetti dal Corano poco prima di fare l’annuncio del decesso.

I motivi della morte sconosciuti

Alla fine di novembre, Nawaf Al-Ahmad era stato portato d’urgenza in ospedale per una malattia non specificata.

Notiziari di Stato avevano precedentemente riferito che l’emiro si era recato negli Stati Uniti per controlli medici nel marzo 2021 (non è chiaro di cosa si trattasse).

Fonte foto: ANSA Lo sceicco Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah assiste alla sessione speciale del Parlamento del Kuwait presso la Sala dell’Assemblea Nazionale a Kuwait City

Chi era Nawaf Al-Ahmad Al Sabah

Nawaf aveva prestato giuramento come emiro in seguito alla morte nel 2020 del suo predecessore, Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah.

Precedentemente, aveva ricoperto il ruolo di ministro degli Interni e della Difesa del Kuwait.

Ora l’83enne sceicco Meshal Al Ahmad Al Jaber è in linea per assumere il ruolo di sovrano del Kuwait.

Meshal Al Ahmad è considerato il principe ereditario più anziano del mondo.

Il Kuwait

Il Kuwait ha una popolazione di 4,2 milioni di persone.

Vanta riserve di petrolio tali da renderlo uno dei principali esportatori al mondo di oro nero.

Il Paese è un fedele alleato degli Stati Uniti da quando, nel 1991, la Guerra del Golfo ha espulso le forze di occupazione irachene di Saddam Hussein.

Per questo motivo ospita 13.500 truppe americane nel Paese, oltre al quartier generale avanzato dell’esercito statunitense in Medio Oriente.