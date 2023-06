Morto investito da un treno merci ad Ancona, nessuno ha visto nulla: al setaccio i video della sorveglianza

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia alla stazione ferroviaria di Ancona. Un uomo di 38 anni è stato travolto e ucciso nella notte da un treno merci in transito, inutili i soccorsi. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto e capire se si è trattato di un suicidio o di un fatale incidente.

Travolto dal treno ad Ancona

La tragedia si è verificata nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 giugno, attorno alle 4.30, alla stazione ferroviaria di Ancona. Come riporta Ansa, la vittima è stata travolta da un treno merci partito da Foggia e diretto a Torino, in transito sul binario 1.

A lanciare l’allarme sono state alcune persone presenti già a quell’ora sulla banchina, che hanno sentito un forte botto, quindi la scoperta del cadavere sui binari. Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria e i sanitari del 118, ma i soccorsi si sono rivelati inutili.

La tragedia alla stazione ferroviaria di Ancona

Cosa è successo

La persona travolta dal treno non aveva i documenti con sé, è stata identificata in un secondo momento grazie agli accertamenti condotti dagli agenti della polfer e della polizia scientifica. Secondo quanto riporta Ancona Today, si tratta di un 38enne brasiliano già noto alle forze dell’ordine.

Ancora tutta da chiarire la dinamica della tragedia. Da quanto emerso, il macchinista del convoglio avrebbe visto il 38enne sui binari ma non ha potuto frenare in tempo per evitare l’impatto.

Dopo gli accertamenti di rito il treno è stato fatto ripartire. Considerando anche l’ora, non si sono registrati ritardi lungo la linea ferroviaria adriatica. La salma della vittima è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale.

Le indagini

Sono in corso le indagini per ricostruire quanto successo e cercare di stabilire se si è trattato di una disgrazia o di un gesto volontario. Secondo le prime informazioni, nessuno a parte il macchinista avrebbe visto cosa sia successo.

Diversi passeggeri in attesa sulla banchina hanno riferito solo di aver sentito un grosso botto. Al vaglio degli inquirenti i video dell’impianto di sorveglianza della stazione. Da quanto emerso però l’investimento sarebbe avvenuto in un punto cieco, non ripreso da nessuna telecamera.

Gli agenti della polfer stanno visionando le immagini di tutte le telecamere della stazione alla ricerca di elementi utili a chiarire la dinamica di quanto accaduto.