Morto in casa nell'incendio a San Giorgio Jonico vicino Taranto: sorpreso dalle fiamme, trovato nel suo letto

Un anziano di 84 anni è morto in casa a causa di un incendio. Il corpo è stato ritrovato carbonizzato dalle fiamme che lo hanno colto di sorpresa mentre si trovava coricato nel suo letto. L’incendio si è sviluppato dall’appartamento dell’uomo di San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto. I vicini hanno lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi. I Vigili del Fuoco stanno tentando di ricostruire le dinamiche delle fiamme e l’origine del rogo è in fase di accertamento.

Morto nell’incendio: aveva 84 anni

Un anziano di 84 anni è stato ritrovato morto nel suo appartamento nel centro storico di San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto. In un primo momento era stato dichiarato disperso, ma con l'estinguersi delle fiamme è stato scoperto un corpo carbonizzato.

Questo era ancora nel proprio letto. L’anziano è stato colto di sorpresa dalle fiamme che nella notte hanno divorato l’abitazione. Il personale del 118 ha constatato la morte. Il corpo sarà sottoposto a ulteriori controlli per accertarsi della causa principale di morte. I risultati potrebbero aiutare i vigili del fuoco a capire le dinamiche delle fiamme.

Fonte foto: Tuttocittà.it Anziano morto in casa: le fiamme lo hanno trovato a letto. I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere carbonizzato nell’appartamento a San Giorgio Jonico

Vigili del fuoco di San Giorgio Jonico indagano sul rogo

Sono stati i vicini dell’anziano a chiamare i soccorsi per l’incendio. L’uomo era quindi già senza sensi o deceduto nel momento in cui le fiamme sono diventate visibili all’esterno. Giunti sul posto, le squadre dei vigili del fuoco di Taranto hanno lavorato a lungo per poter entrare nell’abitazione ed estrarre l’anziano.

Dopo aver domato le fiamme però è stato ritrovato l’84enne senza vita. Finite le operazioni di soccorso e recupero del corpo, è il tempo delle indagini. Saranno infatti gli esperti dei vigili del fuoco, insieme agli inquirenti, ad accertare l’origine del rogo.