Avvocato Giovanni Bosco di Abbiategrasso morto per un malore dopo l'arresto: avrebbe diretto sistema di frode

Giovanni Bosco, avvocato di Abbiategrasso vicino Milano, è morto nel pomeriggio di oggi mercoledì 17 aprile per un malore accusato dopo l’arresto, avvenuto questa mattina. L’inchiesta che aveva portato all’arresto si concentrava su un sistema di frode diretto da Bosco, 67 anni, e aveva portato a 22 indagati, 4 misure cautelari e sequestro di 4 milioni di euro di beni.

Morto avvocato Giovanni Bosco di Abbiategrasso per un malore dopo l’arresto per frode

L’avvocato di Abbiategrasso Giovanni Bosco è morto alle 16 di oggi, mercoledì 17 aprile, dopo l’arresto avvenuto questa mattina nell’ambito di un indagine su un sistema di frode da lui diretto.

Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta, Bosco era apparso subito gravissimo e, dopo il ricovero in rianimazione, è deceduto alle 16.



Abbiategrasso, dove viveva l’avvocato Giovanni Bosco morto dopo l’arresto oggi, mercoledì 17 aprile

Giovanni Bosco “dominus” di un sistema fraudolento con l’esponente di Cosa Nostra Antonio Carollo

Giovanni Bosco, avvocato di Abbiategrasso vicino Milano arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza e deceduto nel pomeriggio, sarebbe stato il “dominus” di un sistema fraudolento che coinvolgeva anche esponenti di Cosa Nostra.

Come Antonio Carollo, già condannato a 24 anni di carcere per l’operazione Duomo Connection, ma anche di prestanome nel settore edile e immobiliare.

Bosco era cognato di Paolo Errante Parrino, boss di Abbiategrasso, e nel suo studio lavorava come avvocato il figlio della sorella di Matteo Messina Denaro, Gaspare Allegra, morto nel 2021.

L’indagine sul sistema fraudolento diretto da Giovanni Bosco con 22 indagati e sequestri per 4 milioni

L’indagine che ha portato all’arresto di Giovanni Bosco, avvocato di Abbiategrasso deceduto oggi pomeriggio, ha svelato un complesso sistema fraudolento con a capo proprio Bosco.

L’avvocato avrebbe pianificato e diretto il sistema con l’aiuto di criminali legati a Cosa Nostra come Antonio Carollo e prestanome per frodare il fisco, i creditori e permettere di riciclare il denaro di provenienza illecita.

Sono 22 gli indagati, per reati che vanno dalla bancarotta fraudolenta, al riciclaggio e ai reati fiscali. Arrestate 4 persone, 2 in carcere e 2 ai domiciliari, con sequestro preventivo di beni mobili e immobili per oltre 4 milioni di euro.